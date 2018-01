Puut pois sähkölinjoilta

Taas kun lumi ja myrskypuuskat raivoavat, on Suomenniemellä laajalti sähköt poikki. Itä-Suomi on kärsinyt eniten tykkylumen haitoista.

Nyt pähkäillään ja ihmetellään, kuinka näin on käynyt. Mielestäni sähkökatkojen syy on se, ettei välitetä, vaikka puut kasvavat ihan linjassa kiinni. Tiedän tapauksen, jossa puu nojasi linjaan päin, ja kun siitä soitettiin niin vastaus oli, että sitten tullaan kun se on kaatunut.

Miksi sähkölinjoja ei siivota puista pois niin laajalti kuin on tarvis. Suomesta kyllä löytyy siihen tarkoitukseen työvoimaa. Toinen vaihtoehto on se, että jokainen metsänomistaja, jonka metsän läpi linja kulkee, velvoitetaan pitämään linjat puhtaina puista.

Selvää on, että aina joskus sattuu vahinkoja, mutta kun niitä on joka talvi ja useita, se on jo liikaa.

Pekka Aho

Paattinen (ps)