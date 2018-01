Tarvitaanko presidentinvaalissa jännitystä?

Tulossa olevien presidentinvaaliemme lopputulos näyttää selvältä: istuva presidentti Sauli Niinistö valitaan suurella äänten enemmistöllä. Lähes ainoa epäselvä seikka on se, valitaanko hänet jo ensimmäisellä kierroksella.

Moni Niinistön kannattaja pitää suotavana, että tulos ratkeaisi ensimmäisellä kierroksella. Näin saataisiin vaalihumu loppumaan ja julkisuudessa päästäisiin keskittymään muihin asioihin. Hallituksella onkin ollut mediassa rauhoitusaika, kun sen tekemisiin ei ole ehditty tarpeeksi paneutua – vaikka syytä olisi.

Jotkut taas katsovat, että toinen äänestyskierros palvelisi demokratiaa, sillä näin saataisiin keskusteluun erilaisia näkökulmia ja kilpailun jännitystä pitempään. Vähäisen kannatuksen omaavat ehdokkaat toivovat sitä saadakseen mahdollisimman paljon tunnettuutta muita vaaleja varten.

Tähän mennessä varsinkin Paavo Väyrynen ja Matti Vanhanen ovat tuoneet vaihtoehtoisia näkökulmia keskusteluun haastaessaan ja kritisoidessaan Niinistöä sumeilematta. Väyrynen on jopa väittänyt tämän syyllistyneen ministeriaikoinaan EU-asiassa maan perustuslain vastaiseen toimintaan. Tämän väitteen ovat tosin asiantuntijat torjuneet aiheettomana.

Väyrysen ja Vanhasen välinen kamppailu keskustalaisten äänistä on kiinnostava kukkotappelu, jonka tulos voi vaikuttaa istuvan hallituksen ja nimenomaan pääministeri Juha Sipilän kohtaloihin. Onhan Sipilä antanut ymmärtää, että hänen jatkonsa puolueen puheenjohtajasta riippuu muun muassa kentän tuesta – ja sitä voi arvioida sen perusteella, miten puolueen presidenttiehdokas Vanhanen pärjää oman puolueensa perustaneelle kunniapuheenjohtaja Väyryselle.

Muiden ehdokkaiden panos uusien ja realististen näkökulmien tuottamisessa on jäänyt hiukan vaisuksi. Rkp:n ehdokas Nils Torvalds on tosin profiloitunut Naton kannattajaksi, mutta enemmistö kansansalaisista on jäsenyyttä vastaan. Tuskin tällä asialla suurta äänipottia haalitaan.

Sosialidemokraattien Tuula Haataista on yleisesti arvioitu värittömäksi – keskioluen vahvuisesta laimeudesta on syytetty myös Vanhasta. Haatainen saattaa olla liian hienostunut luonne vaalitaisteluun. Häntä ehkä myös vaivaa sama tehottomuus, jolla demarit ovat vetäneet oppositiopolitiikkaa hallituksen tunaroidessa ja tarjotessa monia herkullisia maalintekopaikkoja.

Muut ehdokkaat ovat tuoneet peliin lähinnä oman puolueensa tutun sanoman, mutta tuskin mitään presidentin tehtävän kannalta mullistavaa.

Jos enemmistö valitsee Niinistön ensimmäisellä kierroksella, se on osoitus demokratian toimivuudesta.

Toinen kierros ja sen tuoma keinotekoinen jännitys eivät ole demokratian elementtejä – vaalit ei ole urheilukilpailu. Oleellista on, että jokainen ehdokas on jo nyt saanut viestinsä perille.

Pekka Pihlanto