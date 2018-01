Mitä kansalaissota opetti?

Lukijoilta

Uittamon sillan sijaan halvempi liikenneratkaisu Hirvensaloon

Parikymmentä vuotta sitten arvioitiin, että Hirvensalossa asuu 2010-luvun lopulla 18 000 asukasta. Puoleen on päästy, siellä on 9 500 asukasta. Nyt suunnitellaan, että parinkymmenen vuoden kuluttua saarella asuisi 15 000, jopa 20 000 asukasta enemmän kuin tänään. On vaikea uskoa tämän toteutuvan, lähellekään.