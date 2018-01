Naantalin kaavoituksen kipukohdat

Kaupunginhallituksessa keskusteltiin siitä, mitä kaavoitusohjelma tarkoittaa kaavan sisällön osalta. Tietenkään ohjelma ei ole sitoutumista lopulliseen sisältöön, koska varsinaisen kaavan laadinnan yhteydessä ovat esittelyt, esillepanot ja kuulemiset, joiden jälkeen vasta päätökset tehdään luottamushenkilöelimissä ja lopullisesti valtuustossa. Mutta...

Naantalilla on loistava menneisyys: Vanhakaupungin idylli ja uudemmat pientaloalueet. Mutta tuuli on kääntynyt; Turun keskusta vetää ja seudun läntiset osat taantuvat.

Muutos ei tullut itsestään eikä se käänny ilman toimenpiteitä: Se vaatii keskittämistä myös Naantalissa. Tavanomaiset omakotitalot eivät ole ratkaisu.

Luonnonmaan yleiskaavassa on Sdp:n pelkona ollut, että Luonnonmaan Rymättyläntien suuntainen nauhamalli, joka soveltuu joukkoliikenteelle, ollaan kääntämässä 50 vuoden takaiseksi kylämalliksi. Se toimii vain yksityisautoilla ja tulee muutoinkin kalliiksi.

Nyt taas on kokoomuksen ja keskustan lempilapsi Lammasluoto kaavoituksen kohteena. Vihreiden edustajat ovat jopa valittaneet yleiskaavasta, kun taas sosialidemokraatit ovat vastustaneet ja vastustavat poliittisessa päätöksenteossa asuntojen rakentamista. Virkistyksen ja vapaa-ajan käyttöön se sopii eikä meillä tietenkään ole mitään ympäristön kohentamistoimia vastaan.

Viluluodon pientaloalueen kylkeen esitetyn ns. kylpylän kaavan yhteydessä Sdp on esittänyt koko Kalevanniemi -Maijamäen -alueen kaavoitusta. Se on tullut entistä ajankohtaisemmaksi, kun kylpylä on osoittanut kiinnostusta ostaa vuokraamansa Opintien oppilasasuntola ajatuksella, että sen tilalle laadittaisiin uusi kaava. Ideassa on samaa henkeä kuin suunnitelmassamme, jota olemme turhaan tarjonneet.

E18-tien ympäristön kaavoitustyöllä pitäisi kiirehtiä välttämättömiä Eurooppatien parannuksia, joista nopeita toimia vaativat kaistajärjestelyt Vanton ja Kaanaan liittymän välillä sekä ylikulku Luolalaan. Nämä ovat liikenneturvallisuuden kannalta jo kriittisessä tilassa eikä viivyttelyyn ole varaa. Riskinä nimittäin on, että nämä hankkeet voivat jäädä Raision keskustaongelmien jalkoihin. Tämä on Naantalin kaupungin tärkeimpiä edunvalvonta-asioita.

Naantali-Turku -tien ympäristön kaavan ratkaisun seurauksena voitaisiin Ruonantien kauppapaikalle löytää sopivampi paikka lähempänä pääväylää. Näin säästettäisiin metsäpuistikko, joka on varta vasten jätetty palvelemaan lähivirkistysalueena.

Kaavoitus on tarkoitus käynnistää viimevuotisen turhan viivytyksen jälkeen uudelleen Kuparivuoren kadun ja Uolevi Raaden kadun kulmauksessa. Siihen liittyy maanlaisen pysäköinnin selvitys ja selostuksen mukaan siinä laaditaan kaksi vaihtoehtoista esitystä; toisessa on vain kaupungin maat ja toisessa pari yksityistä tonttia, mikäli kaupunki onnistuu ne hankkimaan hyväksyttävällä hinnalla.

Tietenkin kaupunki pyrkii tekemään edullisia kauppoja eikä yksityisille pidä maksaa liikaa, mutta pidän menettelytapaa arveluttavana eikä sitä voi pitää hyvän kaavoitustavan mukaisena eikä oikeudenmukaisena iäkkäämpien tontinomistajien kannalta.

Kaikkia on kohdeltava yhdenvertaisesti eikä asiaan saa sotkea mitään asiaankuulumattomia tekijöitä. Oikeutta ja kohtuutta edellytetään niin virkamiehiltä kuin päättäjiltä.

Mikko Rönnholm

(sd)