Mitä oikein olemme tekemässä lapsillemme! Luonto ja sen moninaiset ihmeet ovat jäämässä lastemme arkisen elämän ulkopuolelle. Aivan liian monet vanhemmat ovat avuttomia kännyköiden, tablettien ja tietokoneiden vyöryessä jo kouluihinkin!

Muistan itse 1960-luvulla kun saimme koulussa oman ruutuvihon, miten hienoa oli vetää viivoittimella marginaali vihkon sivuun ja päällystää vihko kauniilla hyllypaperilla ja laittaa oma nimi sen päälle. Vihko oli tärkeä osa opetusta ja voi sitä iloa, kun sai siihen opettajalta leiman hyvin tehtyjen kotitöiden vuoksi. Samalla siinä kehittyivät kädentaidot ja sai kokea onnistumisen iloa.

Vieläkin on jokunen vihko säilynyt jälkipolville luettavaksi. Surullista vain, kun he eivät välttämättä osaa lukea isovanhempiensa käsin kirjoitettuja kirjoituksia. Koulussa kun ei enää opeteta kaunokirjoitusta.

Mitä tämän päivän lapset jättävät koulumaailmasta muistoksi jälkipolville?

Niin surullisena seuraan lasten ja nuorten yhä lisääntyvää älylaitteiden käyttöä. Kaikki näiden laitteiden kanssa vietetty aika on pois siitä aidosta yhteiselämästä, mitä joskus ennen perheessä vietettiin.

Istutaanko enää missään perheessä yhteiseen katettuun ruokapöytään kiireettömästi? Mitä seurauksia siitä on tulevaisuuden aikuisille, kun he ovat menettämässä kosketuksen toiseen ihmiseen. Lapsillemme on annettu niin paljon haasteita selvitä tulevaisuudessa ja näillä teknisillä vempaimilla teemme sen vielä vaikeammaksi.

Kuka enää tulevaisuudessa viljelee, pitää lehmiä, kuka kerää metsästä sen suomat antimet? Kuka rakentaa taloja joissa voi asua ilman, että niissä sairastuu.

Minkälainen on lastemme tulevaisuus, jos emme nyt näytä ja opeta heille elämästä selviytymisen tärkeitä taitoja?

Myös työn tekemisen ja sen arvostuksen muuttuminen ja ihmisten yleinen pahoinvointi eivät voi olla vaikuttamatta lastemme näkemykseen siitä, minkälaista elämää tulisi aikuisena elää.

Lastemme paetessa älylaitteiden taakse vieroitamme heidät todella tehokkaasti myös ympäröivästä luonnosta.

Kuinka moni lapsi viettää päivänsä ulkona leikkien? Toisaalta ulkona ei ole niin turvallista kuin ennen, mutta mihin se johtaa, kun ihmissuhteet katoavat lasten elämästä ja älylaitteiden näppäily vie heidät kauas elämän todellisuudesta.

Milloin olet viimeksi välittänyt lapsestasi ja halannut häntä? Keskustellut hänen kanssaan? Ollut hänen kanssaan metsässä?

Meidän on annettava lapsillemme mahdollisuus selviytyä tulevista ilmastonmuutoksen haasteista yhä kovenevien elämänarvojen keskellä!

Birgitta Wulf

Salo