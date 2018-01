Leikkisä kaupunki on vetovoimainen

Kiitos Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wilenius ansiokkaasta kolumnista (TS 16.1.). Kehotatte kaikkia turkulaisia mukaan leikkimään. Ilmoittaudun! "Meidän on tarmokkaasti tehtävä työtä Turun ilmeen piristämiseksi." Olen täysin samaa mieltä.

Leikkiminen on hauskaa. Sillä ei ole mitään erityistä päämäärää. Sillä ei pyritä mihinkään. Leikkiminen on olotila, mielentila.

Kysytte, mikä on se formula, jolla saisi kaupungin houkuttelemaan ihmisiä elämään ja tekemään työtä. Osuvasti toteatte, että tarvitsemme leikkisyyttä, luovuuden erilaista hyödyntämistä ja uskallusta toimia toisin. Kaupungin tulee tarjota ihmisläheisiä ratkaisuja. Tämä – ihme kyllä – on myös tuottavaa! Hyvinvointi on siis kannattavaa.

Turku on todella ainutlaatuinen kaupunki. Ihmisen kokoinen. Hallittavissa. Kotoisa.

Vetovoimaksi on haussa lisää ilmeikkyyttä ja leikkisyyttä. Jos oikein tulkitsen, niin rohkeutta ja uskallusta satsata persoonallisiin, oman näköisiin, juuri Turulle sopiviin ratkaisuihin.

Turku on tekemässä päätöstä uudesta sillasta Hirvensalosta Uittamolle. Nyt rohkenen esittää visioita leikkisistä, luovista ja ilmeikkäistä vaihtoehdoista.

Sen sijaan, että Turku tuhoaa ainutlaatuista merenrantaansa ja Natura- sekä luonnonsuojelualuettaan, niin tehkäämme Uittamon ranta-alueesta (Akumentinpuisto) turkulaisille yhteinen ulko-olohuone.

Valmiina on Uittamon tanssipaviljonki, eittämättä Suomen hienoimpia tanssilavan sijainteja! Valmiina on keskustasta viiden kilometrin päässä Ispoisten uimaranta ja talviuintikeskus. Valmiina on Saaristomeren Soutajien soutu- ja melontakeskus. Valmiina on kulttuurihistoriallinen uljas Ispoisten kartano.

Ja valmiina on huikea Katariinanlaakson Natura- ja luonnonsuojelualue satakielineen, metsäkauriineen, mäyrineen ja luontopolkuineen. Katariinanlaakso tarjoaa hiljaisuutta ja rauhaa, tämän päivän ylellisyystuotteita – ilmaiseksi!

Tehkäämme Akumentinpuistosta eläväinen ja ilmeikäs virkistysalue kaikille kaupunkilaisille: lapsille laadukkaat leikkipaikat, piknik-alue grillikatoksineen, konserttilava, ulkokuntosali, minigolfrata, tenniskentät – vain taivas on rajana luovuudelle!

Aurajokirannasta voisi rakentaa kevyenliikenteenväylän joki- ja merenrantaa seuraten. Bussilla pääsee perille asti.

Markku Wileniuksen tämän hetken kotikaupungissa, Sydneyssä on kiinnitetty eniten huomiota viihtyisten julkisten tilojen kasvattamiseen, joihin "ihmiset näyttävät kerääntyvän".

Tämä aika tarvitsee yhteisöllisiä tiloja, "viihtyisiä ja viherrettyjä kulmauksia".

Leikkiminen on laajasti ymmärrettynä ihmisen paras olotila, ei suorittaminen, olemisen ja oleskelun siedettävä keveys, uusien ajatusten ja innovaatioiden kohtu. Se on lepoa kaiken kiireen keskellä. Ja se on – yllätys yllätys – kaikista tuottavinta!

Outi Ruohola

InterPlay-ohjaaja