Vammautuneet ovat ryhmä, jota ei tunnusteta

Yksi Suomen johtavista neurologeista Olli Tenovuo otti voimakkaasti kantaa (TS 14.1.) siihen, kuinka sosiaaliturvan kiristyminen on vaikeuttanut ja tulee jatkossa vielä enemmän vaikeuttamaan terveytensä menettäneiden mahdollisuuksia pärjätä.

Valituskierre, josta hän kirjoittaa on totta useiden henkilöiden kohdalla ja näyttää siltä, että tilanne ei tule ainakaan helpottamaan.

Vammautunut ei joudu taistelemaan pelkästään Kelan kanssa vaan sama tilanne on eläkeyhtiöiden ja vakuutusyhtiöiden kanssa, ja jos henkilön hakemus tullaan hylkäämään, on kierre valmis.

Keskimääräinen valitusaika esimerkiksi vuonna 2017 sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan (Somla) osalta oli kahdeksan kuukautta. Nähtäväksi jää, nopeuttaako vai hidastaako asioita tämän vuoden alussa tehty muutos, jossa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta yhdistyi työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan kanssa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnaksi.

Paine, joka viranomaistaholta tulee vuosien hylkäysten ja valitusten kierteessä olevalle on haitallista sekä itse potilaalle että hänen läheisilleen, eikä missään nimessä edistä kuntoutusta ja selviämistä normaaleista päivittäisistä haasteista.

Sen vuoksi onkin erittäin hienoa, että Tenovuo uskaltaa ottaa asiaan voimakkaasti kantaa juurikin potilaan näkökulmasta.

Yhteiskuntahan ei tällä hetkellä välitä niistä yksilöistä, jotka eivät tuota mitään ja on valmis tuhoamaan myös heidän lähipiirinsä siinä samalla, sillä tosiasia on, että sairastuneen henkilön lisäksi hänen sairautensa vaikuttaa useaan henkilöön hänen lähellään – lapsiin, puolisoon, vanhempiin ja (tosi)ystäviin.

Valitettavasti näyttää siltä, että vammautuneista on tullut taakka yhteiskunnalle. He ovat ryhmä, jota ei ole olemassa ja jota ei tunnusteta.

Monet heistä elävät alle perustoimeentulon ja käyvät vuosia yksinäisen miehen ja naisen sotaa oikeuksistaan eri instansseja vastaan. He traumatisoituvat helposti ainaisista hylkäävistä päätöksistä.

Eivät he ole halunneet vammautua liikenneonnettomuuden, pahoinpitelyn tai muun syyn vuoksi eivätkä he halua olla yhteiskunnan taakkana, mutta sitä he tosiasiassa tällä hetkellä näiden säännösten perusteella ovat.

Itse olen taistellut seitsemän vuoden ajan tyttäreni tulevaisuuden puolesta ja pystyn allekirjoittamaan nuo sanat, jotka Tenovuo kirjoitti.

Alkuun tyttäreni sai muun muassa korotettua vammaistukea, mutta toisen kolarin jäljiltä sekin häneltä poistettiin. Ilmeisesti jälkimmäinen kolari Kelan lääkärin mielestä paransi hänen aivovammansa, kun ruhjeet tulivat eri puolelle päätä.

Keva olisi päästänyt hänet kuntoutustuelle, mutta Kela hylkäsi sen ja sen vuoksi olen joutunut valittamaan entiseen Somlaan ja todennäköisesti seuraava askel on vakuutusoikeus.

Mitä tulee aktiivimalliin, henkilö, joka on vajaakuntoisena työnhakijana tai saa osatyökyvyttömyyseläkettä on samassa asemassa kuin niin sanottu normaali työtön henkilö ja hänen tulee olla aktiivinen työmarkkinoilla, tai hän menettää noin viisi prosenttia korvauksistaan.

Kukahan työnantaja on valmis ottamaan vajaakuntoisen töihin? Epäilen suuresti ettei näin käy, kun hän ei ole tähänkään mennessä pystynyt ottamaan työtä vastaan.

Toivon omasta, tyttäreni ja kaikkien Tenovuohon luottavien potilaiden puolesta, että hän jaksaisi taistella potilaidensa vierellä Kelan sekä vakuutusyhtiöiden lääkäriarmeijaa ja heidän tekemiään järjettömiä päätöksiä vastaan.

Jari-Pekka Honkala

Hamina