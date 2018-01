Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palvelujen ja liikenteen vaihemaakuntakaavaehdotus on parhaillaan nähtävillä 26.1.2018 asti.

Toisin kuin Turun Sanomat 15.1. kirjoituksessaan "Maakunnan kehitys lännessä – Varsinais-Suomessa on 30 kehittyvää aluetta" antaa ymmärtää, kaavaehdotuksessa ei maakuntaa ole jaettu kehittyviin ja ei-kehittyviin alueisiin. Kaikki maakuntakaavassa osoitetut taajama-alueet ovat seudullisesti tai maakunnallisesti merkittäviä ja kehitettäviä.

Maakuntakaavalla Varsinais-Suomen alue- ja yhdyskuntarakennetta kehitetään maakuntastrategian kumppanuusideologian mukaisesti kokonaisuutena, tavoitteena yhtenäinen, kestävä asunto- ja työmarkkina-alue, jolla "elämisen laatu on parasta".

Vaihemaakuntakaavassa tarkistetaan voimassa olevaa kokonaismaakuntakaavaa ja siinä käsitellään otsikkonsa mukaisesti vain taajamien maankäyttöön, kaupan palveluihin ja liikenteeseen liittyviä kysymyksiä.

Kaavassa käytetyillä strategisilla kehittämisperiaatemerkinnöillä ei rakenneta rintamalinjoja eikä vastakkainasettelua.

Merkinnöillä on osoitettu ne taajamat, joilla yhdyskuntarakenteen kehittämiseen liittyy erityisiä mahdollisuuksia, tavoitteita ja myös reunaehtoja. Alueita, joilla on parhaat mahdollisuudet yhdyskunta- ja palvelurakenteen täydentämiselle ja edelleen joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kehittämiselle.

Kaupunkikehittämisen kohdealueina on osoitettu maakuntakeskus ja seutukeskukset niihin tehokkaalla joukkoliikenteellä kytkeytyvine satelliitteineen. Taajamatoimintojen kehittämisen kohdealueina on osoitettu potentiaaliset paikallisjunaliikenteen asemataajamat sekä keskustaajamat, joissa on seudullisesti merkittäviä palveluita.

Merkintöihin liittyvillä suunnittelumääräyksillä selvennetään periaatteita ja toimenpiteitä, joita kestävän yhdyskuntarakenteen, joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn sekä ympäristön laadun kokonaisvaltainen kehittäminen erityisesti näillä alueilla edellyttää. Tämä kehittäminen tulee nähdä mahdollisuutena, jota ei noususuhdanteessa saa jättää käyttämättä.

Maakuntakaavalla edistetään myös valtakunnallisia tavoitteita. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa on esitetty tavoitteeksi, että liikenteen kasvihuonepäästöt vähenevät vuoteen 2030 mennessä 50 prosentilla. Maankäytön ja palvelujen sijainnin suunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi ihmisten liikkumiskäyttäytymiseen.

Maakuntakaava-asiakirjat ovat monitasoisia ja valitettavan vaikeaselkoisia. Merkintöjä ja määräyksiä tulee tulkita kokonaisuutena. Asioita yksinkertaistettaessa asioiden keskinäiset suhteet ja kytkennät helposti hämärtyvät.

Heikki Saarento

Suunnittelujohtaja

Varsinais-Suomen liitto