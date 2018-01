Turkulaisten musiikkioppilaitosten yhtiöittämistarpeesta on annettu tarkoitushakuisen yksipuolinen kuva. Turun Sanomien juttu 20.12.2017 ja Turun konservatorion rehtorin Juha Järvisen mielipidekirjoitus 29.12.2017 kaipaavat kommentointia Turun Seudun Musiikkiopiston näkökulmasta.

Viime syksynä tehtiin ex-kaupunginjohtaja Aleksi Randellin aloitteesta selvitys kaupungin musiikinopetuksen organisoinnista. Jo toimeksiannossa tavoitteeksi asetettiin eri koulutusasteiden ylläpitäjien yhtiöittäminen.

TSMO on oppilasmäärältään oppilaitoksista suurin. Sen kannatusyhdistyksen hallitus sekä henkilökunta vastustavat yksimielisesti oppilaitosten yhdistämistä.

Organisaatiomuodolla ei ole vaikutusta toimintaan, jota säätelee taiteen perusopetusta koskeva lainsäädäntö. Konservatoriota ja musiikkiopistoa ylläpitävät yhdistykset. Organisaatiomuotona osakeyhtiö on vieras taiteen perusopetukselle, eikä se lisää opetuksen oppijalähtöisyyttä, joka lähtee laadukkaasta opetuksesta ja opettajien asenteista.

Konservatoriotaustaisen selvitysmiehen Markus Utrion raportti on pinnallinen ja yksipuolinen. Se perustuu vain muutamiin haastatteluihin, eikä kerro paikallisolosuhteiden ymmärtämisestä. Raportissa ei analysoida yhtiöittämisen etuja tai haittoja, eikä se sisällä puolueetonta argumentointia. Raportissa ei ole ainoatakaan kustannuslaskelmaa tai muuta vertailua, joten raportin ”johtopäätökset” on helppo osoittaa virheelliseksi.

Johtopäätösten tekeminen näin asiantuntemattoman selvityksen perusteella olisi ajattelematonta. Jostain syystä sekä raportissa että ohjausryhmän työskentelyssä ajatus musiikinopetuksen yhtiöittämisestä pelkistyi nopeasti pyrkimykseksi yhdistää konservatorio ja musiikkiopisto. Tällainen manipulointi ei voi olla ”puolueettoman selvityksen” tarkoitus.

TSMO perustettiin korjaamaan alueen musiikinopetuksessa vallinneita epäkohtia. Nämä tavoitteet ovat toteutuneet. Oppilaitos on lunastanut paikkansa musiikkikasvatuksen, nuorisotyön ja kulttuurin kentässä.

Kaupungilla on koko ajan ollut edustus oppilaitoksen hallinnossa. Rahoituksesta ja toiminnasta on neuvoteltu hyvässä yhteisymmärryksessä. Toiminta on ollut kustannustehokasta ja aina kaupungin asettamien taloudellisten raamien puitteissa.

TSMO on nykyaikainen vaihtoehto konservatoriolle. Oppilaitoksen ilmapiiri on luonut mahdollisuuden kehittää toimintaa uusiin suuntiin. Henkilökohtainen musiikkikokemus ja sen vaikutus elämänlaatuun ja hyvinvointiin ovat keskiössä. Tavoitteeseen on pyritty muun muassa luopumalla kurssitutkintojärjestelmästä ja pääsykokeista sekä ottamalla käyttöön uuden pedagogisen tutkimuksen suosittelemia oppilaslähtöisiä arviointimenetelmiä.

Eväät elämänikäiseen musiikkiharrastukseen ovat saaneet asiakaskyselyissä erinomaiset arviot. Samalla opetus on onnistuneesti kannustanut vuosittain musiikkialan ammatteihin tai -opintoihin tähtääviä nuoria.

Oppilaitosten arvomaailma ja toimintakulttuuri voivat olla hyvin erilaisia, samoin ihmiskuva, käsitys lahjakkuudesta tai musikaalisuudesta. TSMO:n ilmapiiri mahdollistaa toiminnan jatkuvan uudistamisen nykyajan tarpeiden mukaisesti. Oppilaitos ei määrittele ”hyvää musiikkia” tai sitä, miten sitä pitää opettaa ja opiskella. Klassinen- ja rytmimusiikki elävät rinnakkain sovussa ja yhteistyössä.

Järvisen tekstistä syntyy lohduton kuva, etteivät oppijalähtöisyys, yhteistyö tai siirtyminen oppilaitoksesta toiseen nykyisin toteudu tai että nykyinen järjestelmä olisi epätaloudellinen. Tämä ei pidä paikkaansa.

Yhteistyö konservatorion ja musiikkiopiston välillä on ollut sujuvaa esimerkiksi opetustarjonnan, oppilaiden siirtymisen tai tilojenkäytön osalta, eikä esteitä yhteistyön lisäämiselle ole esitetty kummankaan taholta. Oppilaitosten toiminnassa ei ole haitallista päällekkäisyyttä. Kilpailua on vain opetuksen laadussa, mikä koituu oppijoiden eduksi.

Yhtiöittäminen voisi olla ratkaisu musiikin 2. asteen koulutuksen tai konservatorion talouden ongelmiin. Yhdistäminen sen sijaan merkitsee oppilaitosten omaleimaisuuden menettämistä ja koulutustarjonnan yksipuolistumista. Mahdolliset hyödyt jäävät runsaiden haittojen varjoon.

Sakari Kivinen

Rehtori, Turun Seudun Musiikkiopisto

Kimmo Lehtonen

Professori, kannatusyhdistyksen hallituksen jäsen