Yhteiskunta tukemassa työttömyyttä

Työttömyyden vähentämiseksi tarvitaan oikeita toimia – tarvitaan työpaikkoja. Tasavallan hallituksen aktiivimalli ei luo työpaikkoja. Ei auta pelkkä aktivointi, kun työpaikkoja ei ole. Vapaina olevia työpaikkoja on vain reilut 10 prosenttia suhteessa työtä vailla oleviin.

Työuria pitää pidentää – mutta henkilön työuran alkupäästä, ei lopusta.

Ammattiosastomme tiedossa on, että jopa julkisissa viroissa on "yhden eläkkeen" ansainneita henkilöitä työssä hetkellä, jolloin yhteiskunnassa on lähes 300 000 työtöntä. Osa yrityksistä kannustaa jo eläkeiän saavuttaneita henkilöitä jatkamaan työssä, jottei tarvitsisi palkata aktiivisessa työiässä olevia. Näiltä osin nykyinen eläkejärjestelmä on pahasti epäonnistunut.

Eri yritysten yt-neuvottelujen lopputuloksia seuranneena ja muutamia henkilöstön edustajana läpikäyneenä ja parhaassa työiässä olevia useita irtisanottuja henkilökohtaisesti kohdanneena – en voi kuin ihmetellä yritysten logiikkaa.

Ainoastaan täystyöllisyyden aikana voi tietyin ehdoin ymmärtää eläkeiän saavuttaneiden työskentelyn. Henkilön nostaessa pohjapalkkaa Kelasta – samalla tinkien yleissitovista työehdoista tehdessään työtä – hän yhdessä työnantajansa kanssa tukee harmaata taloutta. Näin toimivat yritykset ja työntekijät yhdessä ottavat kaiken lisäksi esimerkiksi kuljetusalalla melkoisen turvallisuusriskin liikenneturvallisuutta ajatellen.

Suuri kunnioitus yrityksille ja työnantajille – julkinen valta mukaan lukien – jotka kiittävät jo eläkeiän saavuttaneita henkilöitä tehdystä työstä ja kannustavat siirtymään ansaituille vapaille ja palkkaavat aktiivisessa työiässä olevia pois työttömyyskortistosta.

Näin toimien työttömyys vähenee ihan oikeasti vapautuvien työpaikkojen myötä.

Mikko Ahomäki

ammattiosaston puheenjohtaja

pääluottamusmies

Turku