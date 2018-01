Parikymmentä vuotta sitten arvioitiin, että Hirvensalossa asuu 2010-luvun lopulla 18 000 asukasta. Puoleen on päästy, siellä on 9 500 asukasta. Nyt suunnitellaan, että parinkymmenen vuoden kuluttua saarella asuisi 15 000, jopa 20 000 asukasta enemmän kuin tänään. On vaikea uskoa tämän toteutuvan, lähellekään.

Saamme harva se viikko lukea lehdistä Turun nykyisistä kehittämissuunnitelmista muun muassa radan varteen Logomon ympärille, keskustaan sekä Kupittaalle. Kaikki suunnitelmat odottavat tuhansien uusien asukkaiden muuttavan näille alueille, myös Skanssiin, Kakolanmäelle, Linnakaupunkiin, Parkkimäelle, Vähä-Heikkiläntien varteen, Puisto- ja Yliopistonkadulle, Uittamolle ja varmaan joku vielä tästä puuttuukin.

Vaikka nyt kuinka olisi nostetta Turussa, niin selvää on, että kaikkiin paikkoihin ei voi riittää asukkaita suunnitelmissa olevia määriä, ei siis myöskään Hirvensaloon.

Hirvensalossa elämä tulee keskittymään Syvälahden uuden koulun alueelle. Miksi sieltä alueelta kukaan poistuisi saarelta Uittamon kautta kaavaillulla (niin kutsutulla) Sorttamäkisillalla?

On monesti jo todettu, että Hirvensalon nykyinen silta ei ole pullonkaula, aamu- tai iltapäiväruuhkien aiheuttaja, vaan ongelma on sekä Kakskerrantiellä että mantereen puolella.

Ongelmaa voidaan helpottaa Kakskerrantien nelikaistaistamisella. Jos/kun läntinen ohitustie, uusi silta Aurajoen suun yli, tunneli sen ali tai muu yhteys suoraan sataman länsipuolelle Iso-Heikkilään on poissa laskuista, niin Martinmäen ja Myllysillan ruuhkat eivät vähene tai poistu Sorttamäen sillan avulla. Sieltäkin katu vie suoraan Martinmäkeen ja Myllysillalle.

Toiseen suuntaan, itään, Kupittaalle on vielä mahdollista parantaa yhteyttä nelikaistaistamalla Vähäheikkiläntie, rakentamalla yhteys Kurjenmäen läpi Hippoksentielle ja sieltä suoraan Kalevantielle asti. Kaskentieltä Uudenmaantielle Kurjenmäessä ei tarvita tunnelia, kun tie kulkisi talojen välistä maan alla katettuna, jolloin piha-alue säilyisi entisellään. Väli Vähä-Heikkiläntie–Hippoksentie on lyhyt, muutama sata metriä ja väylä on auki Kupittaalle, Tyksiin ja Kalevantielle asti.

Korppolaismäkeen rakennettava kevyenliikenteen silta tulee vähentämään yksityisautoilun tarvetta Hirvensaloon ja -salosta, sitä kautta pääsee helposti esimerkiksi polkupyörällä Kupittaan ja Tyksin alueelle, jossa autojen pysäköintikin on suuri ongelma. Tulevaisuudessa sähköpyöräily tulee lisääntymään, se käyttää kevyenliikenteen väyliä. Myös suora Fölilinja Hirvensalon ja Kupittaan välillä vähentäisi yksityisautoilun ja parkkipaikkojen tarvetta.

Turun kaupunginosaseuroista Martinrantaseura ry ja alueen omakotiyhdistyksetkään eivät halua lisää liikennettä Martinmäkeen ja Myllysillalle.

Jos Sorttamäen silta rakennetaan, on selvää, että sitäkin kautta kuljetaan samaan paikkaan kuin nytkin eli Martinmäkeen.

Vuonna 2015 tehtyjen Turun kaupungin liikennelaskelmien mukaan Ispoisten Puistotiellä kulkee 8 400–8 500 ja Eteläkaarella 6 900–7 200 ajoneuvoa/vrk. Tämä ei vastaa tämän päivän todellisuutta, liikenne on vuoteen 2018 mennessä lisääntynyt jo muutamalla tuhannella ajoneuvolla/vrk. Tämä johtuu pääosin Kaarinaan menevästä ja sieltä tulevasta liikenteestä ja tulee lisääntymään.

Kaupungin ennusteen mukaan liikenne tulee Ispoisten Puistotiellä kasvamaan vain 8 500–8 600 ajoneuvoon/vrk ja Eteläkaarella 14 000–14 300 ajoneuvoon/vrk, Sorttamäen sillan rakentamisen jälkeen. Eihän kaikki liikenteen lisäys tule, kaupungin suunnitelmien mukaan, johtumaan Eteläkaarelle, myös Martinmäki ja Myllysilta tulevat saamaan ison osansa.

Tässä kohdin Turun kaupunginosaseura Meripuistoseura ry:n tavoitteet ovat yhtenevät Martinrantaseura ryn sekä alueen omakotiyhdistysten kanssa, eli ei lisää liikennettä Eteläkaarelle, Ispoisten Puistotielle eikä Martinmäkeen ja Myllysillalle.

Sen sijaan Vähä-Heikkiläntie jatkumaan Kalevantielle asti. Martinrantaseura ry on tehnyt tätä koskevan aloitteen Turun kaupungille jo muutamia vuosia sitten, mutta se on ilmeisesti jätetty huomioimatta.

Sorttamäen silta on turha ja erittäin kallis yritys ratkaista Hirvensalon muutamien kymmenien minuuttien pituisia aamu- ja iltapäiväruuhkia. Huomattavasti helpommalla ja halvemmalla päästään, kun teitä nelikaistaistetaan ja avataan Vähä-Heikkiläntie Kurjenmäen läpi aina Kalevantielle asti.

Nämä esitetyt asiat pitäisi ottaa vakavasti huomioon, kun liikenteellisiä suunnitelmia ja muita kaavoja Hirvensaloon ja muualle laaditaan ja toteuteutaan.

Teppo Kallioniemi

Hallituksen puheenjohtaja

Meripuistoseura ry