Turun opetustoimi on ollut viime viikkoina ikävän keskustelun keskiössä. Kuitenkin jo aikaisemmin opetustoimessa on ollut vallalla suuruudenhulluus. Tämän seurauksena ns. erikoisluokkia on roiskittu kaikkialle ympäri kaupunkia.

Ikävintä tässä on se, että ns. akateemisesti painotetut erikoisluokat on sijoitettu paremman väen kaupunginosiin: Hirvensaloon, Marttiin ja kantakaupungille. Liikuntaluokat ja muu harrastelu on toki tasaisemmin kaupungin alueella.

Mikäli opetustoimen viskaaleita kiinnostaisi todellinen, perustuslainkin edellyttämä koulutuksellinen tasa-arvoisuus, niin matematiikkaluokkia perustettaisiin Varissuon, Runosmäen ja Pansion kaltaisiin kaupunginosiin.

Näin ei kuitenkaan tehdä. Parhaana uutena esimerkkinä tästä on Syvälahden monitoimipalatsi, jota rakennellaan Hirvensalon laskettelukeskuksen tuntumaan. Ei varmasti ole sattumaa, että kaupunginhallituksen jäsenien postinumerot voidaan paikantaa samalle alueelle.

Kirsikkana kakun päälle samaisen postinumeron huoltajat haluavat uuden urheilukeskuksen koulun välittömään yhteyteen. Mikään ei nähtävästi riitä.

Kasvatusalan ammattilaisena voin antaa Turun päättäjille kolme teesiä.

Ensiksi, koulutuksellinen tasa-arvoisuus toteutuu vain, jos lähiöt voivat tarjota laadukasta ja painotettua opetusta.

Toiseksi, uusporvariston koulushoppailulle on laitettava piste ja kunkin oppilaan tulisi käydä maantieteellisesti lähintä oppilaitostaan.

Kolmanneksi, yleiskulttuuriin painottava linja tulee perustaa ja sijoittaa Lausteen alueelle kasvamaan korkoa.

Kansalaissodan muistovuonna peräänkuulutan äänestäjiltä valveutuneisuutta.

Solveig Määttä

Emerita kansakoulun-opettaja