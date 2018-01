Turun Sanomat julkaisi 9.1. jutun, jossa pohdittiin sitä, miksi luokanopettajakoulutukseen hakeutuu niin vähän miehiä.

Jutussa annettiin ymmärtää, että luokanopettajakoulutukseen valitaan liikaa akateemisesti päteviä, koulussa menestyneitä naisia.

Artikkelissa myös toki todettiin, että miesopettajista kilpaillaan, mikä on huomattu opettajainhuoneissakin – miespuolinen ope saa keskimäärin viran nopeammin kuin pätevä nainen, mikä sekään ei tietysti ole yksittäisen miesopettajan ”vika”. Ongelma on rakenteellinen.

Olen siis samaa mieltä, että kouluihin tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä. Aikuisia eri taustoista, eri sukupuolia, kansallisuuksia, persoonallisuuksia.

Artikkelissa tympäisi se, että siinä pönkitettiin käsitystä, että ”kympin tyttö” olisi jotenkin vääränlainen opettaja.

Kyllä akateeminen koulutus on edelleen yksi Suomen koulutusmenestyksen takeista ja koulumenestys todistuksineen aika yhteismitallinen tapa valita ihmisiä alalle – tosin se ei tietenkään voi olla ainoa.

Ymmärrän käsityksen siitäkin, että joskus koulussa vähän huonommin menestynyt yksilö voi ymmärtää paremmin oppilasta, joka ei suoriudu koulusta ihan täysin pistein.

Tätä aihetta käsitellessä tulisi kuitenkin välttää sukupuolittamista ja stereotypioita.

En usko, että minusta tekee huonoa opettajaa se, että koulu oli minulle helppoa, eikä se, että olen nainen tarkoita, etten voisi ymmärtää myös muitten sukupuolien maailmaa.

Kiintiöihin on tuskin paluuta. Ongelmana on, että alakoulun opettajuus on edelleen huonosti palkattua hoiva-alan työksi miellettyä duunia.

Lastentarhanopettajissa on vielä vähemmän miehiä. Yläkoulussa sen sijaan miesten määrä kasvaa – samaa tahtia kuin tilipussin paksuus. Akateemisesti suuntautunut mies valitsee usein paremmin palkatun alan.

Älkäämme siis syyllistäkö päteviä naisia heidän koulumenestyksestään! Ala on tehtävä houkuttelevaksi palkkausta parantamalla ja purkamalla käsityksiä siitä, että varhaiskasvatus olisi vain naisten laji.

Mervi Uusitalo

Luokanopettaja

Turun kaupunginvaltuusto (vas)