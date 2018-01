Turun kulttuurielämän ajankohtaisimpia keskusteluaiheita on konserttitalo (mm. TS 3.1. ja 11.1.). Aiotun remontin rinnalle on keskustavision innostamana nostettu myös uudisrakennusta. Päätökseen vaikuttavia tärkeimpiä tekijöitä ovat raha, suojeluntarve ja luonnollisesti tilojen käyttötarve.

Käyttötarve. Tilojen pääkäyttäjä on kaupunginorkesteri, joka suhtautuu kriittisesti korjausvaihtoehtoon. Pieneen ja vanhaan saliin ei korjauksella saada riittävästi tilaa ja toimivaa akustiikkaa. Lisäksi orkesterille ei ole väistötiloja eli remontin aikana iso orkesteri on pilkottuna osiin, mikä taannuttaa sen tasoa vuosikausia.

Jos orkesteri ei pidä korjattua konserttitaloa toimivana, kannattaako sitä remontoida konserttitaloksi?

Suojeluntarve. Kaavailuiden mukaan talon julkisivu säilyy, mutta huonokuntoinen kupoli täytyy purkaa.

Miksi rakentaa uudestaan samanlainen kupoli, jonka akustiikka ei ole toimiva ja esteettisyys suhteellinen? Jos konserttitaloa ei remontoitaisikaan konserttitaloksi, vaan säilytettävän julkisivun taakse tulisikin muuta julkista tai yksityistä rakentamista? Parhaimmillaan vanha konserttitalo voisi tuoda kaupungille menojen sijaan myyntivoittoa. Tällaista näkemystä tuki mm. arkkitehti Pekka Helin (TS 11.1.)

Raha. Remontille on eriasteisia suunnitelmia, jotka kaikki maksavat kymmeniä miljoonia. Uudisrakennus on todennäköisesti kalliimpi, mutta samalla siitä on mahdollista rakentaa monitoimikeskus. Tämä tuo jatkossa taloudellista hyötyä, mutta saattaa tuoda sitä jo rakennusvaiheessa.

Jos projektiin saadaan riittävästi yrityksiä mukaan, voi veronmaksajien maksuosuus pienentyä ja jäädä summaltaan jopa vanhan remontointia pienemmäksi.

Nyt tehtävä päätös vaikuttaa Turun musiikkielämään puoli vuosisataa. Siksi toivoisin alustavia suunnitelmia/laskelmia uudesta konserttitalosta ja pohdintaa, mitä vanhan konserttitalon tilalle voisi tulla. Kun nämä vaihtoehdot ovat poliitikkojen pöydässä, on aika kypsä parhaan päätöksen tekemiselle – niin käyttötarpeen kuin talouden näkökulmasta.

Pasi Jaakkola

Kulttuurilautakunnan jäsen

(kok/sit)