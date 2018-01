Liikenteen päästöjä alennettava

Lukijoilta

Suomeen tarvitaan kansallinen lapsistrategia

Lapsi- ja perhepolitiikka on ollut viime vuosina poukkoilevaa. Tehdyt päätökset ovat olleet huonosti toisiinsa sopivia ja ristiriitaisia. Kokonaisnäkemys on puuttunut. Tästä esimerkkinä on varhaiskasvatusta koskeva päätöksenteko, joka on ollut lyhytjänteistä. Tehdyt parannukset on vesitetty leikkauksilla, kuten ryhmäkokojen suurentamisella ja varhaiskasvatusoikeuden rajaamisella.