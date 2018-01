Takinkääntäjät vaiko vastuullista päätöksentekoa

Aki Simola kirjoitti huolensa (TS 31.12.) perusturvakuntayhtymä Akselin päätöksestä olla ottamatta käyttöön talousarviossa mainittua palveluseteliä vanhusten palveluasumisessa.

Kuten tiedämme, talousarvio on arvio talouden ja toiminnan toteuttamisesta suunnitelmavuosilla. Talousarviota tehdessä kaikki muuttujatekijät eivät ole tiedossa ja siksi toteutuman kuluessa myös toimintaa tulee tarvittaessa muuttaa tilanteen mukaan.

Nyt on tapahtunut juuri niin, tilanne on muuttunut siitä kun talousarviota tehtiin – Nousiaisten kunta perui syksyllä 2017 aikaisemman päätöksensä myydä Moisio-koti, joka olisi vähentänyt kuntayhtymän omia palveluasumispaikkoja 72:llä, asumispalveluihin ei enää ole jonoa, johon vaikutusta on varmasti osaltaan ollut kotihoidon kehittämisellä sekä kotisairaalatoiminnan käynnistämisellä, jotka edistävät mahdollisuutta asua omassa kodissa entistä pidempään. Tarve palvelusetelille oli siis väistynyt.

Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvio on euromäärältään noin 39 miljoonaa, palveluseteliin oli arvioitu käytettävän 190 000 euroa, noin viiden asumispalvelupaikan verran – eli ei kovin merkityksellinen summa kokonaisuuden kannalta.

Palvelusetelin käyttö oli viranhaltijoiden toimesta hyvin valmisteltu, mutta sen käyttöönotto ja käyttö vaatii myös runsaasti henkilöstön työpanosta, sillä kaikki palvelusetelituottajiksi hakeutuvat yritykset tulee "tarkastaa", hyväksyä palveluntuottajiksi, analysoida ja valvoa niiden toimintaa sekä ohjata asiakkaita palvelun piirissä.

Seuranta ja ohjaus ovat erittäin tärkeitä, jotta vältytään vastaavilta asiakaskokemuksilta, joita viime päivänä palvelusetelin käytöstä on uutisoitu Turun hammashuollon osalta, vastaavia kokemuksia on tiedossa myös palveluasumisen palvelusetelin käytöstä.

Varsinais-Suomessa palveluasumisen palveluseteli on käytössä kymmenessä kunnassa (27 kunnasta), yleisesti niissä kunnissa, joissa omat paikat eivät riitä, vaan palvelun oston tarve on selkeä.

Kuten julkisuudessa on ollut esillä, yksityiset yritykset ovat laajasti ostamassa julkisia asumispalveluyksiköitä – tämä on yksi toimintamalli kyseisestä ilmiöstä, yksityiset yritykset haluavat vallata alaa.

Yksityinen sektori on hyvä kumppani, mutta julkisen toimijan on tärkeä muistaa asemansa ja vastuunsa isäntänä ja päätöksentekijänä, on se sitä sitten peruskunnan tai kuntayhtymän muodossa.

Aki Simola vinkkasi katsomaan Akselin verkkosivuilta äänestystuloksen – pykälätekstissä kannattaa tutustua myös asian esittelyyn, josta löytyy perusteita sille, miksi palveluseteliä ei nykyisessä tilanteessa Akselissa tarvita.

Viranhaltijat ovat tehneet asiaan liittyen hyvän valmistelutyön, joten jos tarvetta ilmenee, palveluseteli voidaan ottaa käyttöön. Ostopalvelu on toki myös käypä ja joustava tapa hankkia tarvittaessa palvelua oman toiminnan ulkopuolelta. Lisätietoja asiasta voi tiedustella kuntayhtymän johtajalta tai allekirjoittaneelta.

Päivi Maisila

PTKY Akselin hallituksen puheenjohtaja