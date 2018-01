Torso Kummisetä 1

Marlon Brandon esittämä Kummisetä-elokuva tuli elokuvalevitykseen 1970-luvun lopulla. Elokuvasensuuri aikoi estää elokuvan esityksen elokuvateattereissa, koska piti sitä liian väkivaltaisena.

Silja esitti elokuvan leikkaamattomana ruotsinlaivalla Suomen aluevesirajan ulkopuolella, joten sensuurin oli pakko hyväksyä siistitty versio elokuvateattereihin. Vaikeinta oli hyväksyä hevoskohtaus. Tästä kuitenkin kerrottiin julkisuudessa, joten se hyväksyttiin siistittynä.

Nyt Kummisetäspektaakkeli esitettiin jälleen televisiossa. Ykkösenä oli sama versio, jonka alkuosa oli siistitty niin, että lapsetkin voivat sitä katsoa.

Versio on sellainen, että ihmissuhdeongelmat jäävät epäselväksi. Jo filmin alusta on poistettu tapaukset, jossa naiset viettävät syntymäpäiväjuhlaa, mutta miehet toimivat kaupungilla kummisedän asioilla. Ne on poistettu tv-versiosta.

Se myös jää epäselväksi, että sukulaiset ja pojat pettävät kummisetää. Hän ei enää hallitse sukua, eikä pysty auttamaan asiaa. Saadakseen pojat toimimaan suvun hyväksi hän päättää mennä ristille. Hän pukee luotiliivit ylleen ja menee ammuttavaksi. Kun hän herää koomasta, on nuorin poika jo ottanut vallan. Veljesten vastustuksesta huolimatta hän myöntää kaiken vallan nuorimmaiselle. Näin vanhempien veljesten keskuuteen jää pelko, kun ovat pettäneet isänsä ja sukua.

On hämmentävää, ettei televisiosta löydy vieläkään aikaa, jolloin voisi katsoa tätä mestariteosta leikkaamattomana. Taideteosten sensurointi on tuomittavaa.

Pasi Armio