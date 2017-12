Toisen luokan kansalaiset

Suomalaista yhteiskuntaa on jo pitkään johdettu oikeistolaisella politiikalla, jonka kovien arvojen mukaan ihmisen on ansaittava olemassaolonsa oikeutus. Vallan kahvasta tiukasti kiinni pitävät oikeistoliberaalit ajoivat läpi työttömiä koskevan aktiivimallin.

Se on sellaisenaan tietenkin vain yksittäinen laki, joka koskee yhtä ryhmää, mutta samalla siihen sisältyy vahva viesti, joka koskee kaikkia yhteiskuntamme heikompiosaisia. ”Sinä olet meille yhdentekevä, me voimme nöyryyttää sinua, me voimme viedä sinulta elämisen edellytykset ja pilkata arvojasi.”

Kyse ei ole enää pelkästään johtajistamme, vaan Suomeen on rantautumassa asenneilmasto, jossa kaikkia apua tarvitsevia pidetään pelkkänä painolastina. Pelko omasta toimeentulosta johtaa vihaan niitä kohtaan, joita pidetään uhkana omalle selviämiselle.

Kovia arvoja vaalivat poliitikot ovat tuon pelon istuttaneet kansalaisten mieliin ja osoittaneet heille vihan kohteen. Kaikki apua tarvitsevat. Kun kansanedustajakin jo sanoo, ettei hyväksy sitä, että hänen verorahoillaan maataan toimettomana sohvalla, ei tarvitse yhtään ihmetellä, että samanlainen vihapuhe leviää kulovalkean lailla.

Kun sitä toistetaan tarpeeksi kauan, siihen aletaan uskoa. Vielä toistaiseksi omillaan toimeentulevat alkavat ajatella, että yhteiskunnan ongelmat johtuvat roskaväestä, jota heidän pitää elättää omilla rahoillaan. Tämä kehitys on käynnissä ja se valtaa alaa koko ajan entistä nopeammin.

En millään jaksa uskoa, että suomalaisten enemmistö hyväksyy sen, mihin tätä maata ollaan viemässä. Toivon hartaasti, että suomalaiset eivät enää tyydy olemaan hiljaa, vaan nousevat vastustamaan inhimillisyyden polkemista lokaan.

Pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta ollaan tekemässä pahoinvointivaltiota, jossa vain hyväosaisilla on oikeuksia ja köyhillä pelkkiä velvollisuuksia. Ei tällaista saa hyväksyä.

Ehkä vuosi 2018 tuo tullessaan takaisin kanssaihmisistä välittämisen.

Kai Salonen

Eurajoki