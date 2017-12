Asutammeko seuraavana meret?

Maailman väestö muuttaa kiihtyvällä vauhdilla kaupunkeihin. YK:n arvion mukaan vuoteen 2030 mennessä 60 prosenttia ihmisistä elää kaupungeissa.

Vuosittain maailmalla rakennetaan seitsemän kertaa New Yorkin kokoinen alue, joka pääosin keskittyy asutuskeskuksiin ja taajamiin. Rakentamisen mittakaava on saavuttanut äärirajat ja monien jättiprojektit ovat ongelmissa. Berliinin Brandenburgin uuden lentokentän rakentaminen aloitettiin yhdeksän vuotta sitten ja sen piti valmistua 2012. Sen rakentamiskustannuksiksi arvioitiin 1,2 mrd euroksi. Hanke on edelleen kesken ja sen budjetti on kasvanut kuusinkertaiseksi. Projektissa on tunnistettu 66,500 virhettä. Arabimaat ällistyttävät maailmaa toinen toistaan prameimmilla rakennushankkeilla, joista useimmat ovat puhtaasti statusta ja turhamaisuutta.

Rakennusteollisuus onkin törmännyt lukuisiin ongelmiin. Rakentamiseen kelpaava kiviaines ja siitä valmistettava hiekka ovat ehtymässä. Aavikkojen hiekka on hienojakoisuutensa takia kelvotonta nykyaikaiseen rakentamiseen.

Rakennusteollisuuden kannattavuus ja tuottavuus eivät ole pysynyt muun teollisuuden kehityksessä. Rakentamisen tekniikat perustuvat miesvaltaiseen työhön halpatyövoiman tarjonnasta johtuen. Se on hidastanut alan teknologian kehittämistä ja esimerkiksi robottien käyttöä vaativissa kohteissa.

Rakentamisen normit ja koodisto vaihtelevat maasta toiseen, joka osaltaan estää mittakaavaetujen hyödyntämistä. Sekavat alihankintaverkostot vaikeuttavat valvontaa ja aiheuttavat virheitä ja viivästyksiä.

Toisin on merellisessä rakentamisessa. Merellinen rakentaminen on ikiajat ollut vaativampaa ja se on pakottanut kehittämään sopivia teknisiä ratkaisuja. Nykyaikaiset laivat edustavat tekniikan huippua ja ne on varustettu laadukkaammin kuin keskiverto asunto. Varakkaille amerikkalaisille niistä on tullut pysyvä koti.

Toisessa ääripäässä kelluvat rakenteet kuten öljynporauslautat ja jäänmurtajat uhmaavat ääriolosuhteita. Myös sotilaskäytössä olevat ydinsukellusveneet kätkevät sisäänsä huipputeknologiaa.

Merellisen rakentamisen uusimpana aluevaltauksena tulevat kelluvat ja vedenalaiset ydinvoimalat. Myös ravinnon tuotannon ketjussa meren tarjoamat mahdollisuudet ovat avautumassa. Suurin osa maailman väestöstä saa edelleen ravintonsa merestä.

Teolliseksi toiminnaksi muuttunut tehokalastus verottaa maailman kalakantoja. Kuitenkin yhä useampi kala-annos tuotetaan kalankasvattamoissa. Sen osuus lähentelee jo 50 prosenttia kokonaistarjonnasta.

Noin kaksisataa metriä merenpinnan alapuolella alkavassa Mesopelagic-vyöhykkeessä elää monimuotoinen selkärankaisten yhdyskunta. Tämä ehtymätön ruokapankki voi tulevaisuudessa voi turvata miljoonien ihmisten ravinnontarpeen. Merillä onkin entistä tärkeämpi asema ihmiskunnan ruokatuotannossa, ilmastonsuojelussa ja jopa asuinympäristönä.

Paavo Kajander

Pori