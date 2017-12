Satavuotias Suomi ja visiot Turun tulevaisuudesta vuoden puheenaiheita

Vappu Pitkänen

Mielipidetoimitus

Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi on näkynyt Turun Sanomissa lukuisina juttuina ja kuvina Suomesta ja suomalaisista. Myös mielipidesivuilla itsenäistä Suomea on käsitelty monipuolisesti historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen.

Moni on halunnut kirjoittaa vain osoittaakseen kunnioituksensa rintamalla menehtyneille, sotaveteraaneille, lotille, sotaleskille ja sotaorvoille. Useat ovat vaatineet veteraanien kotiin saamien palvelujen tasapuolista turvaamista.

Suurta huolta on kannettu hyvinvointiyhteiskuntamme jyrkkenevästä kahtiajaosta hyvä- ja huonompiosaisiin. Hallituksen kehittämä työttömien aktivointimalli saa kovaa kritiikkiä; sen katsotaan rankaisevan työttömiä eikä vastaavan todelliseen ongelmaan, liian vähäiseen työpaikkojen määrään.

Moni kirjoittaja kertoo käyvänsä ruokajonoissa tai jättävänsä varattomuuden vuoksi lääkkeet ostamatta. Erittäin epäoikeudenmukaiseksi koetaan esimerkiksi kansanedustajien runsaskätiset sopeutumiseläkkeet.

Miten satavuotiaan Suomen taival tulevaisuudessa jatkuu, sitä spekuloi moni.

Maamme tiivistynyt turvallisuus- ja puolustuspoliittinen yhteistyö Naton ja EU:n kanssa on moninainen mosaiikki, johon löytyy useampia näkökulmia. Esimerkiksi Suomen osallistuminen Naton kumppanimaiden sekä EU-maiden Itämeren alueen suuriin sotaharjoituksiin on nähty sekä maamme turvallisuutta lisäävänä että sitä vaarantavana toimintana.

Jotkut kirjoittajat haikailevat aikoja, jolloin Suomi oli puolueeton. Nato-jäsenyyden puolesta ja vastaan käyty vääntö on kuumentanut palstoja parin viime vuoden tavoin.

Ulkomaanuutisista puhutuimmaksi on noussut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin valtaannousu ja politiikka. Kirjoituksissa on korostunut pelko presidentin arvaamattomuudesta ja pohdinta vastakkainasettelun ja turvattomuuden lisääntymisestä maailmassa. Toisaalta Trumpin koville otteille esimerkiksi pakolaispolitiikassa on annettu myös kiitosta.

Turun Sanomien uutissivuilla on esitelty tänä vuonna useita kunnianhimoisia visioita siitä, miltä tulevaisuuden Turku näyttää. Kaupungissamme jo käynnissä olevat rakennushankkeet sekä vasta itävät suunnitelmat saavat lukijoilta risuja ja ruusuja.

Turun konserttitalo jakaa selkeästi mielipiteet. Noin puolet aiheesta kirjoittaneista vaatii Turkuun uutta musiikkitaloa, toinen puoli pitää nykyisen kunnostamista ja laajentamista ainoana oikeana ratkaisuna. Vastakkaisia näkemyksiä edustavia yhdistää yhteinen huoli: voiko budjetin pitävyyteen luottaa, vai ylittyvätkö todelliset kustannukset roimasti Turun kaupunginteatterin tavoin?

Elokuussa julkistettu Turun keskustavisio luotaa keskustan kehitystä 2050-luvulle asti. Se toisi Turkuun laajemman, yksityisautoilta suljetun ydinkeskustan, kaupunkibulevardeja ja korostaisi vanhankaupungin asemaa.

Lukijat ovat kiittäneet erityisesti suunnitelmia muuttaa Aurajoen itäranta vetovoimaiseksi kulttuurirannaksi uusine kävelysiltoineen ja lauttamaisine jokiterasseineen. Turkulaisille rakkaan jokirannan kehittämistä kannatetaan, mutta vanhaa maisemaa kunnioittaen.

Autottomaksi visioitu keskusta puolestaan on herättänyt huolta siitä, miten iäkkäät ja liikuntarajoitteiset pystyisivät siellä liikkumaan.

Visioista ehkä villeimmässä Turun kiistellylle Hämähäkkitontille nousisi 140-metrinen sisähuvipuisto, jonka katolla nököttäisi 40-metrinen maailmanpyörä. Idea sai lukijoilta hieman kannatustakin, mutta sen toteutumiseen ei uskottu. Sen sijaan Hämähäkkitontille toivotaan mieluummin uuden musiikkitalon ja kulttuuritalon yhdistelmää tai hotellia.

Keskustan kehittämistä kritisoivien mielestä Turku panostaa liikaa keskustaan ja unohtaa lähiönsä ja reuna-alueensa. Päättäjiä kehotetaan tutustumaan lähiöiden ongelmiin, kuten palvelujen karkaamiseen asukkaiden ulottumattomiin ja alueiden eriarvoistumiseen.

Elokuussa turkulaisia ja koko Suomea järkytti kaupungissamme tehty joukkopuukotus, maamme ensimmäinen todellinen terrori-isku. Iskussa kuoli kaksi ja loukkaantui kahdeksan ihmistä.

Mielipidekirjoituksista kuvastuu järkytys ja suru. Toisaalta esille nousi sekin, että jotain tällaista osattiin pelätä.

Moni kiitti iskussa loukkaantuneita auttaneita siviilejä ja puukottajan nopeasti pysäyttäneitä poliiseja.

Kauppatorille uhrien muistoksi kertyneestä kynttilämerestä lähetettiin toimitukseen useita lukijan kuvia. Yhteisen tragedian koettiin lopulta myös lujittaneen yhteisöllisyyttä kaupunkilaisten välillä.

Mielipidetoimitus vastaanottaa yli 8000 kirjoitusta vuosittain. Tänä vuonna sivuille mahtui noin 1800 kirjoitusta, 1200 tekstiviestiä, 1100 verkkokeskustelunostoa ja yli 300 lukijoiden ottamaa kuvaa.

