Tuotteistetusta pedagogiikasta puuttuu ihminen

Uudet Pisa-tulokset näyttävät osoittavan, että paljon rummutettu teknisten laitteiden käyttöön nojaava oppimisajattelu on kenties perustaltaan hutera (HS 4.12.). Tuotteistetun pedagogiikan ongelmana on, että se ei tunnista oppimista osaksi ihmisenä kasvamista ja kehittymistä, jossa olennaisia ovat toiset ihmiset eivätkä niinkään käyttöliittymät tai prosessoritehot.

Ehkä oppiminen on aina ollut olennaisilta osin inhimillistä vuorovaikutusta ja siksi edelleen ideaalitilanteessa opiskelu tapahtuu pienissä ryhmissä asiantuntijoiden johdolla.

Liittäessään vuorovaikutuksen ohjelmiston valmiiksi ohjelmoituun ympäristöön tuotteistettu pedagogiikka ei kykene huomioimaan inhimillisessä kasvussa olennaista spontaniteettia, joka ilmenee oppimis- ja kasvatustilanteessa ihmettelynä ja uusien kysymysten pohtimisen tarpeena silmästä silmään, kasvoista kasvoihin.

Vaikka on houkuttelevaa pyrkiä tuotteistamaan ja liiketoiminnallistamaan yhä uusia inhimillisen toiminnan alueita, on oltava ymmärrys siitä, mitä esimerkiksi pedagoginen, ja laajemmin käsitettynä kasvatuksellinen, toiminta perustaltaan on.

Oppimistutkimuksen alalta olisi järkevää kuunnella niiden puheenvuorojen esittäjiä, jotka ovat esimerkiksi tutkineet oppimisen ja identiteetin suhdetta. Valitettavasti kasvatuksen käsitteellistäminen ja kasvatuksellisen toiminnan filosofinen analyysi on ohitettu yleisessä koulutuksen tuotteistamiskeskustelussa merkityksettömänä.

Sivistyspedagogisesti tulkittuna oppimista ei voi mielekkäästi erottaa neuroteknologiseksi prosessiksi tarkastelematta ihmisen toimintaa kokonaisuutena. Tällöin on oltava valmius pohtia myös vaikeita ja kenties vaille täsmällisiä vastauksia jääviä kysymyksiä ihmisestä, teknologiasta, luonnosta ja kasvatuksesta.

Olli-Jukka Jokisaari

Turku