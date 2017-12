Koulutus – avain Euroopan tulevaisuuteen

Miten voisimme parhaiten vaikuttaa Euroopan tulevaisuuteen ja vastata rakennemuutosten haasteisiin?

Vastaus on selvä: on kehitettävä niin yksilöiden, talouksien kuin yhteiskunnankin sopeutumiskykyä. Olennaisia välineitä sopeutumiskyvyn lisäämisessä ovat peruskoulutus, ammatillinen koulutus, elinikäinen oppiminen, opiskelijoiden ja työvoiman liikkuvuus sekä kansainvälinen yhteistyö.

Niiden avulla kansalaiset saavat niin perustaitoja kuin korkean tason osaamistakin. Näillä keinoin voidaan myös vähentää eriarvoisuutta, edistää yrittäjyyttä, lisätä yhteiskunnan osallistavuutta, vakautta ja demokraattisuutta sekä hyödyntää muuttoliikkeen ja globalisaation tarjoamia mahdollisuuksia.

Vaikka jokainen EU:n jäsenmaa vastaakin itse omasta koulutusjärjestelmästään, voi EU monin tavoin avittaa koulutuksen uudistamista ja ajanmukaistamista.

Euroopan komissio on asettanut koulutusalalle uudet tavoitteet ja vertailuarvot, jotka valtionpäämiehet hyväksyivät EU:n huippukokouksessa Göteborgissa 17. marraskuuta.

Koulutusjärjestelmän on oltava osallistava ja tehokas. Sen on annettava kansalaisille taidot asennoitua niin, että he voivat sopeutua muutoksiin ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia läpi elämänsä. Sen on tarjottava kaikille yhtäläiset oppimismahdollisuudet ja edistää yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta. Koulutuksen olisi hyvä myös edistää nykyistä tehokkaammin yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä EU:n sisällä.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan komissio on esittänyt ns. eurooppalaisen koulutusalueen perustamista yhteistyössä EU-maiden kanssa. Sen sisällä voitaisiin tehostaa koulu- ja korkeakoulututkintojen vastavuoroista tunnustamista ja sen puitteissa voitaisiin perustaa eurooppalainen korkeakouluverkosto, jossa eri maiden huippuoppilaitokset tekisivät saumatonta yhteistyötä.

Tähtäämme siihen, että liikkuvuudesta tulee osa opiskelijoiden ja opettajien arkea. Tähän mennessä Erasmus Plus ja sitä edeltävät EU-ohjelmat ovat mahdollistaneet 9 miljoonalle henkilölle opiskelun, harjoittelun, opettajavaihdon tai vapaaehtoistyön ulkomailla. Yli 230 000 suomalaista on päässyt Erasmuksen kautta vaihtoon.

Tämä on hyvä saavutus, mutta pystymme parempaan. Olemmekin esittäneet Erasmus Plus -rahoituksen kaksinkertaistamista ja haluamme tuplata osallistujamäärän vuoteen 2025 mennessä 7,5 prosenttiin.

Komissio haluaa myös asettaa yhdessä EU-maiden kanssa uusia, kunnianhimoisempia koulutustavoitteita. Ehdotamme tavoitteiden tarkistamista niin, että kouluopinnoissa heikosti menestyvien määrä laskisi 15 prosentista 10 prosenttiin ja koulupudokkaiden määrä 10 prosentista enintään 5 prosenttiin ikäluokasta.

Ihmiset joutuvat opettelemaan uusia taitoja ja osaamista koko elämänsä ajan. Komissio on arvioinut, että elinikäistä oppimista hyödyntävien kansalaisten määrä nousisi 25 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Kieliopinnoissa olisi tähdättävä siihen, että vuoteen 2025 mennessä kaikki keskiasteen tutkinnon suorittavat osaisivat hyvin vähintään kahta vierasta kieltä. Lisäksi voitaisiin asettaa esimerkiksi digiosaamiseen ja yrittäjyyteen liittyviä tavoitteita.

Muutokset eivät ole mahdollisia ilman opettajien panosta. Opettajien työtä on tuettava entistä paremmin. Heille on tarjottava hyvä peruskoulutus ja mahdollisuus täydentää osaamistaan koko työuran ajan. On myös tehtävä töitä opettajien arvostuksen ja palkkauksen parantamiseksi sekä opettajantyön itsenäisyyden lisäämiseksi.

Opettajien työtä tukee osaltaan EU:n eTwinning-verkkoalusta, joka palvelee maailman suurinta opettajien yhteistyöverkostoa. Toivomme, että yhä useampi opettaja liittyisi siihen. Opettajat, koulunjohtajat ja rehtorit ansaitsevat tukea ammatillisen osaamisensa kehittämiseen.

Kaikilla näillä aloitteilla on yhteinen tavoite: parantaa kansalaisten mahdollisuuksia hyödyntää kykyjään ja osaamistaan parhaansa mukaan, edistää oikeudenmukaisuutta sekä mahdollistaa kaikkien voimavarojen käyttö paremman tulevaisuuden rakentamiseksi.

Koulutuksen ansiosta elämänhallinta paranee ja keskinäinen kunnioitus sekä empatia lisääntyvät, kun jokaisella on avaimet vaikuttaa tulevaisuuteensa.

Haluamme yhteistyössä jäsenmaiden kanssa varmistaa, että panostukset koulutukseen hyödyttävät kaikkia koko EU:ssa.

Jyrki Katainen

Euroopan komission varapuheenjohtaja

Tibor Navracsics

Koulutuksesta, kulttuurista, nuorisoasioista ja urheilusta vastaava komissaari