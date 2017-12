Toisten tuskalla, oma etu mielessä!

Eduskunnassa löytyi kummasti puoltavia puheita maatalouden tilanteesta ja mediajulkisuutta, kun luonnonolosuhteet löivät viljelijää päähän tänä vuonna. Saatiin poliittisen pelin jälkeen 25 miljoonan euron kriisipaketti. Tätä nyt hehkutetaan jokaisessa välissä, miettimättä yhtään kokonaisuutta tai tulevaisuutta.

Maatalouden taloudellinen tilanne on jatkunut pitkään ja vuosi toisensa perään maatalouden todellinen tulos on laskenut. Taloudellista tulosta kuvastaa hyvin kannattavuuskerroin, jossa todellisia taloudellisia työmääriä seurataan päiväkohtaisella kirjanpidolla. Nämä tulokset eivät ole mistään tuulesta temmattuja lukuja, vaan kuvastavat todellista tilannetta.

Kannattavuuskerroin kuuluu olla 1.00 tai yli, jotta yrityksen sijoittama raha sekä myös yrittäjä itse saa palkan työstä. Nykyään kannattavuuskertoimet ovat luokkaa 0.20-0.40. Jopa ilman Ojalan laskuoppia ymmärtää, että jossain on pahasti vinoumaa!

Suomi liittyi vuonna 1995 yhteiseen eurooppalaiseen maatalousjärjestelmään ja siitä lähtien on suomalaista maatalouspolitiikkaa johdettu täysin väärään suuntaan. Tuottajajärjestö, teollisuus, kauppa sekä myös neuvontajärjestöt ovat teroittaneet yhtä käskyä: ”Tehostakaa!".

Jokainen näistä edellä mainituista ovat unohtaneet missä Suomi sijaitsee ja millainen lainsäädäntö on Suomessa! Yhtälö missä samassa lauseessa on Euroopan halvimpia tuottajahintoja/ korkeimmat kustannustasot, on mahdotonta saada kannattavaa yritystoimintaa.

Tämän massatuotannon sijaan olisi ollut mahdollista hankkia kannukset laadulla ja turvallisuudella. Tämä juna on valitettavasti jo mennyt, sillä suomalainen ruokateollisuus on ajettu alas tai muutettu tehotuotantoon! Samoin monin paikoin on mahdotonta tuottaa lähiruokaa itse jalostaen, koska lainsäädäntö on tarkoituksenmukaisesti tehty vaikeaksi ja erittäin kalliiksi. Tällä valitulla tiellä on kauppojen edullisempaa tuoda ulkoa tuotteita Suomeen, kuin suosia kotimaista tuotantoa.

Kyse maataloudessa on sama kuin missä tahansa muussa ammattialassa. Kun yrittäjä tekee työtä ilman palkkaa vuosi toisensa perään, se syö henkistä kanttia sekä myös taloudellista panostusta tulevaisuuteen. Kun koko EU-aikana on maatilojen määrä vähentynyt 120 000 tilasta nykyiseen noin 50 000 tilaan, on monella paikkakunnalla muutos ollut järkyttävän iso.

Kyse on uskalluksesta, tämän hetken istuvassa Eduskunnassa ei löydy ehkä ketään joka uskaltaa todellisuudessa vastustaa nykyistä järjestelmää. Järjestelmän vinouma ei kosketa pelkästään maataloutta vaan myös monia muita yritysmuotoja.

Mika Raukunen

Masku