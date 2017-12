Pitäisikö Turun kauppatorin pinta suojella?

Turun kauppatorin uudistamisesta ja rakentamisesta käyty pitkällinen keskustelu ei ole uutta. Neuvotteluja käytiin paljon, kun pinta 1930-luvun taitteessa päätettiin kattaa nupukivillä. Perusteellista pohtimista vaativat muun muassa pinta, bussien sijoitus, rakennelmat ja toiminta.

Vuonna 1927 asemakaava-arkkitehti teki esityksen Kauppatorin uudelleen järjestämistä, mutta vasta vuonna 1932 kaupunginhallituksen asettama liikennekomitea antoi tehtäväksi Kauppatorin suunnittelun. Tuona aikana torin perinteistä käyttöä sekä arkkitehtuuria arvostettiin ehkä nykyistä enemmän ja päätöksen teko eteni yksityiskohtiin menevän suunnittelun ja kannanottojen myötä.

Kaupungininsinööri valmisteli ehdotuksen Kauppatorin päällystämisestä. Asiasta saatiin kiinteistökonttorin ja asemakaava-arkkitehdin lausunnot.

Lokakuussa 1933 kaupunginvaltuusto päätti tarkennuksien jälkeen, että Kauppatori päällystetään suoraruutujärjestelmän mukaisesti. Vaihtoehdot olivat kaupankäyntiin soveltuva suoraruutujärjestelmä ja jalankulkijoita suosiva diagonaalijärjestelmä. Torin pinnan ulkonäkö päätettiin siis kaupungin ylimmällä tasolla.

Kauppatorin valaistuksesta päätettiin kaupunginhallituksessa. Hyväksyttiin Kauppatorin keskelle sijoitettava rautaristikkopylväs ja torin keskellä oleva kandelaaberi (haarakynttiläjalka) poistettiin.

Kaupunginhallituksessa Kauppatorin kuntoon saattaminen katsottiin niin tärkeäksi, että ennen torin kiveämiseen ryhtymistä sen tuli saada hyväksyttäväkseen yksityiskohtainen suunnitelma. Samalla huomautettiin, että kauppatorin päällystämisessä olisi käytettävä punaista nupukiveä.

Torille tulevista rakennuksista keskusteltaessa kaupunginarkkitehti huomautti, että ne eivät saisi estää Kauppatorin puhtaasti monumentaalista näkymää.

Miten sitten saatiin aikaan nupukivipintainen Kauppatori, joka on yksi upeista käsityön näytteistä Turussa?

Nupukivien hakkaaminen oli vaativa työ, jonka oppimiseksi järjestettiin useana vuotena kursseja. Kursseista kerrottiin olleen hyviä kokemuksia.

Kurssien oppilaista työskenteli toista sataa kunnallisten ja yksityisten nupukivityömailla toisten siirtyessä vaativimpiin töihin kiviteollisuuden alalla ja muutamien jopa teoreettiseen työskentelyyn teollisuuskouluihin.

Yksityisen kiviä olisi saanut Kärsämäeltä ja Lypertön varavankilasta tarjottiin hyvälaatuisia kiviä huokeaan hintaan. Työllisyysnäkökohdat menivät kuitenkin hinnan ja laadun edelle. Koska paikkakunnalla edelleenkin vallitsi työn puute, kaupungin tuli itse tuottaa tarvittavat nupukivet Kauppatoria varten.

Asetettu nupukivikomitea vuoden 1935 alussa ehdotti, että nupukiviä valmistettaisiin Skanssinmäestä. Vaihtoehtoja olivat muun muassa Linnanmäki, Skanssin mäki, Luolavuori ja Urheilupuisto sekä Kaarinan, Maarian ja Hirvensalon kivenottopaikat. Kaupunginvaltuusto päätti avata kivilouhimon myös Linnanmäkeen eli Kakolanmäkeen.

Viemäri- ja vesijohtotyöt aloitettiin vuonna 1933. Marraskuussa Turun Sanomat otsikoi: Vanhaa Turkua Kauppatorin kivipinnan alla. Ja kirjoitti muun muassa:

"Kuka olisi voinut aavistaa, että Turun Kauppatorin pinnan alla on kokonainen menneisyyden maailma. Eräs valpas työmies hoksasi tulla ilmoittamaan näistä löydöistä toimitukselle. Soitimme illalla vanhan Turun erikoisasiantuntijalle, fil. tohtori ja dosentti Svante Dahlströmille. Hän mainitsi, että epäilemättä on kysymys talosta, joka on tuhoutunut Turun kauheassa palossa vuonna 1827. Tohtori Dahlström totesi, että hän tulee lähemmin tutkimaan tätä asiaa."

Kaupunginhallitus esitti, että Kauppatori saatetaan lopulliseen kuntoon jo vuoden 1936 aikana. Punertavan kiven saannissa oli vaikeuksia. Asemakaava-arkkitehti teki uuden luonnoksen, jonka mukaan tarvittiin harmaata, punertavaa, vaaleanharmaata ja tummanharmaata kiveä.

Toteutettu kiveys on hyvin säilyneenä Kauppatorin pintana. Paikoin se on sekoittunut, mutta jopa keskellä olevasta tumman harmaasta kuviosta on osia jäljellä. Poikkeama suunnitelmaan on punaisten ruutujen lisäys keskiosan kuvion kulmissa.

Värisommitelma olisi helppo eheyttää nyt edessä olevan rakentamisen yhteydessä.

Verrattaessa tuota hanketta tämän päivän julkisten hankkeiden kustannusarvioiden toteutumiseen voi hämmästellä, että Kauppatorin täydellinen kiveäminen tuli maksamaan 2 498 043 markkaa 45 penniä. Kauppatorin kiveämiseen laadittu kustannusarvio oli hiukan yli kolme miljoonaa markkaa.

Antti Suna

Eläkkeellä

Työura Museoviraston restaurointiyksikön tutkijana