Minne menet, Suomen puhekieli?

Epidemian tavoin on maahamme viime vuosina salakavalasti levinnyt puhetapa, jonka keskeinen sana on NIINKU ja sen johdannaiset Niinko, Niinkö, Ninku, Niku jne. Muistuttaa sanaa "niinkuin", mutta on täysin merkityksetön täytesana.

Luullakseni sen käyttämisen syynä on, että puhumisen tarve on suurempi kuin ajatuksen kulku. Aikaisempi suomalainen vähäpuheisuus on muuttunut sanavirraksi, jossa ei uskalleta pitää taukoja pelättäessä toisen pistävän repliikkinsä siihen väliin.

Tätä ninkutusta kuulee kaikkialla. Erityisesti televisiossa se pääsee loistamaan. Ellei lue luntista, puheenvuoron saanut viljelee tätä muotisanaa tämän tästä. Kerran laskin, että joka kolmas puhujan sana oli "niinku", ja pidin sitä ennätyksenä. Mitä vielä! Toisella puhujalla se oli jo joka toinen sana.

Käyttäjäkunta kattaa laajan alueen: Morsianta etsivä maajussi, hänen morsianehdokkaansa, korkeassa asemassa oleva professori tai muu oppinut, kieltä opetteleva maahanmuuttaja jne. Ja puhumaan opetteleva pikkulapsi, joka on käsittänyt että tuota sanaa pitää käyttää vähän väliä.

Minua ninkutus kiusaa jo niin, että joskus televisiota katsellessani on suljettava ohjelma. Keskeisin asia mitä puheesta jää mieleen on "niinku". Koska kyseessä on änkytykseen verrattava puhevika, löytyy siihen varmasti puheopetusta.

Paras olisi kiinnittää huomio asiaan jo peruskoulussa. Nöyrä pyyntöni on: Tehkää jotakin!

Taisto Taurén