Kohtaamisen taito ehkäisee aggressioita hoitotyössä

Yle uutisoi THL:n tuoreista, vielä julkaisemattomista tutkimustuloksista, joiden mukaan 80 prosenttia vanhustenhoitajista on kohdannut väkivaltaa viimeisen vuoden aikana. Aihe on tärkeä eikä hoitajien kokemusta voi vähätellä, mutta uutisointi jättää hurjan leiman koko muistityöhön.

Ministeri Pirkko Mattila kommentoi, että asian laajuus tulisi näkyville, jos hoitajat alkaisivat tehdä rikosilmoituksia. Rikosilmoitukset saattaisivat tosiaan tehdä näkyväksi esimerkiksi henkilöstön vähyydestä ja kiireestä johtuvat laiminlyönnit ja huonon hoidon. Yhtä tärkeää on selvittää, mistä muistisairaan ihmisen aggressiivisuus on kyseisessä hetkessä johtunut sekä pohtia, miten vastaavat tilanteet voisi estää ennalta. Sysätäänkö rikosilmoituksella vastuu tilanteesta yksin muistisairaalle?

Muistisairaan käyttäytyminen – aggressiivinenkin – on aina viesti jostain. Ja sen viestin äärelle tulee pysähtyä. Ratkaisukeskeisesti esitämme, että tällaisten tilanteiden välttämiseksi seuraavat asiat otetaan huomioon muistisairaiden ihmisten kuntoutuksessa, hoivassa ja hoidossa.

Muistisairas ihminen on yksilö, jolla on omat tarpeet ja toiveet. Ihmisen tunteminen auttaa ymmärtämään käyttäytymistä ja reaktioita. Kyse on kohtaamisen taidosta.

Muistityössä tarvitaan vankkaa erityisosaamista ja tarvittaessa myös työnohjausta. Ymmärrys muistisairauksista ja muistisairaan ihmisen yksilöllisestä kohtaamisesta on hoitotyössä ensiarvoisen tärkeää. Esimerkiksi TunteVa®-menetelmä (Tampereen Kaupunkilähetys ry) antaa eväitä tähän.

Hoitotyössä on myös oltava riittävästi henkilökuntaa, jotta kohtaamisille on aikaa. Lisäksi johtajilla ja työntekijöillä on vastuu siitä, että hoitotyötä tehdään ihmislähtöisesti niin, että asiakkaiden toiveita ja tahtoa sekä ihmisarvoa kunnioitetaan.

Muistisairaiden ihmisten parissa työskentelevien työyhteisöjen toimintakulttuuria tulee vahvasti kehittää pois organisaatio- ja hoitajalähtöisyydestä. Lisäksi tärkeää on hoitajien työhyvinvointi. Jos hoitavat ihmiset eivät voi hyvin, näkyy se suoraan työn laadussa.

Eila Okkonen

Toiminnanjohtaja

Heidi Härmä

Viestintäkoordinaattori

Muistiliitto ry