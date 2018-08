Lukijan kolumni: Lahden kansainvälisen esperantokongressin kynnyksellä

LUKIJAN KOLUMNI

Jorma Ahomäki

Elokuussa saatiin Portugalin Lissabonista virallinen tieto, että järjestyksessään 104:s kansainvälinen esperantokongressi pidetään Lahdessa 20.-27. heinäkuuta 2019. Tuleva kongressi on neljäs maassamme. Aikaisemmat ovat olleet Helsingissä 1922, Helsingissä 1969 ja Tampereella 1995.

Lahti tunnetaan maailmalla Salpausselän hiihdoistaan ja myös uudesta Sibelius-talosta. Lahdessa on vaikuttanut tunnettu kielimies G.J. Ramstedt 1873–1950. Hän toimi Lahden yhteiskoulun ensimmäisenä englanninkielen opettajana. Vaikka työrupeama Lahdessa oli lyhyt, se toi mukanaan tuulahduksen suuresta maailmasta.

Myöhemmin Ramstedt siirtyi lähettilääksi Tokioon, missä hän vaikutti japanilaisten esperantistien keskuudessa. Maailmalla on tullut tunnetuksi Ramstedtin laatima ensimmäinen korean kielioppi.

Tulevana vuonna 2019 nousee Ramstedtin toiminta esiin. Taas palautetaan mieliin Raunistulan suuren pojan aikaansaannokset.

Hänestähän on värikkäästi ja tarkasti kirjoittanut Harry Halén teoksessaan Biliktu Bakshi, joka ilmestyi muutama vuosi sitten englanninkielisenä sukulaisten estettyä suomenkielisen version julkaisemisen. Mainittu teos on Turun pääkirjastossa lainattavissa.

Toinen huomion ansaitseva julkaisu on Anna Lena Bengelsdorfin ”En mongolsjäl in professors rock Gustav John Ramstedt”. Se on suomenkielisenkin helposti luettavissa.

Tampereen kongressiin 1995 ilmoittautui 2443 osanottajaa. Lahti tunnetaan kaikkialla maailmassa. Kaupungin edustajat kävivät Lissabonissa Portugalin kongressin päättäjäisissä toivottamassa esperantistit tervetulleiksi Suomeen 2019.

Esperantistien lukumäärää on vaikea arvioida. Esther Schor, englanninkielen professori Yhdysvalloista, kiersi maailmaa seitsemän vuoden ajan. Hän kertoo kirjassaan Bridge of Words kokemuksistaan.

Kieli toimii hyvin, oltiinpa missä päin maapalloa tahansa. Schor korosti esperanton käyttäjien keskinäistä yhteisymmärrystä ja solidaarisuutta. Hän ihaili ihmisten kykyä positiiviseen toimintaan keskinäisessä kanssakäymisessä.

Suomalaisen on helppo perehtyä tähän kielimaailman ihmeeseen Lahdessa kesällä 2019.

Kirjoittaja on esperantisti 60 vuoden takaa.