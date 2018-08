Lukijan kolumni: Vauhtia aalloilla

LUKIJAN KOLUMNI

Pirjo Mellanen

Ainutlaatuinen saaristomme. Sen lukuisat harmaat lintuluodot, tuulten tuivertamat puustot, runsaat, vahvalle tuoksuvat katajikot, vaaleanpunaiset, kainot villiruusut, mahtavat pirunpellot ja aaltojen hiomat kalliot.

Lahden pohjukkaan ilmestyy nuori peura. Huomatessaan tulijan se puikahtaa valkeaa häntäänsä heilauttaen metsikköön.

Ulapan luodolta kaikuu hylkeiden haikea kuorolaulu, joutsenpari lipuu uljaasti poikueineen ja ärhäkkäät tiirat kirskahtelevat puolustaen reviiriään.

Näkevätkö ja kuulevatko kaiken tuon nuo saariston pikakiitäjät? Kiertävätkö haahkaemot poikasineen?

Uskomattoman nopeat, epänormaalissa pystyasennossa kulkevat ”ökyveneet”, jotka vetävät perässään valtaisia aaltoja, suhahtavat tuulen lailla verkkaisen veneesi ohi – ja tekevät sen miltä puolelta tahansa! Ne saavat purtesi ankarasti keikkumaan. Ei ole ihme, jos onnettomuuksia tapahtuu.

Tietävätkö pikakiitäjät edes ohitussäännöistä, ovatko käyneet kursseja?

Horisontista aalloille ilmestyvät mustat kärpäset. Ne ovat nopeita vesiskoottereita, jotka hakevat veneiden aaltoja, syöksyvät hurjapäisinä kohti vaahtoavaa aallonharjaa ja putoavat seuraavan aallon pohjaan, ja mikä pahinta, aiheuttavat uhkaavia vaaratilanteita. Ne häiritsevät normaalia vesiliikennettä.

Veneilykulttuurimme on muuttunut. Vain harva kokoaa veneeseen retkieväät, lähtee nauttimaan päivistä saariston poukamissa, rauhoittumaan, kuuntelemaan ja katselemaan luontoa.

Valtaisat purjejahdit ahtautuvat marinoihin; jotkut tulevat laituriin kiinnitysköyden sijaan sähköjohto kädessään. Laiturissa ollaan sitten kylki kyljessä ja tunnelma on kuin markkinoilla. No, ehkä ihminen kaipaa toista ihmistä – luonnon keskelläkin.

On mukava katsella 1950-luvun mustavalkoisia valokuvia. Auringossa kylpevän luodon kupeeseen on ankkuroitu puinen paatti. Kahvipannu porisee nuotiolla, eväskori on sen vieressä kivellä, uima-asuiset aikuiset istuvat kalliolla ja pellavapäiset lapset kisailevat saaren hiekkapoukamassa.

Kuvassa on kaikki kauneus, rauha, luonnon ja meren puhtaus, kesän onnellisten päivien autuus. Onko tuo idylli ikuisesti kadonnut? Voidaanko sellaista koskaan enää saavuttaa?

Kirjoittaja on rymättyläläinen, veneilevä kirjailija.