Lukijan kolumni: Ennen ja jälkeen Elviksen ei ollut mitään

LUKIJAN KOLUMNI

Taisto Levo

Elviksen, viihteen kuninkaan kuolemasta tulee torstaina 16.8. kuluneeksi 41 vuotta. Elvis Presley oli köyhä poika Tupelosta, ainutlaatuinen luonnonlahjakkuus laulajana, joka muistetaan. Elviksen tekee unohtumattomaksi hänen uskomaton äänensä ja taitonsa käyttää sitä, hänen karismaattisuutensa, ulkonäkönsä, huumorintajunsa, kohtelias käytöksensä ja myös hänen nöyryytensä sekä ystävällisyytensä, jotka säilyivät läpi elämän.

Elvis on tehnyt musiikillaan ennätyksiä, joita on mahdotonta ylittää niin pitkään kuin maailmassa musiikkia yleensä tehdään.

Elvis aloitti laulu-uransa legendaarisella Sun Records-merkillä Memphisissä. Seuraavan vuoden lopussa hänen levytyssopimuksensa oli myyty RCA Victorille. Vuoden 1956 aikana tapahtui hänen kansainvälinen läpimurtonsa.

Elvis teki 33 elokuvaa, joita eivät juuri fanitkaan kehu, eikä niistä pitänyt itse Elviskään, mutta kaikesta huolimatta ne tuottivat mielettömästi rahaa.

Vuonna 1956 Elvis teki ensi filminsä Love Me Tender. Samana vuonna filmattiin elokuva Jättiläinen, jota tähdittivät James Dean, Elizabeth Taylor ja Rock Hudson. Jättiläinen oli vuoden 1956 katsotuin elokuva, tehty suurella rahalla ja tähditetty kolmella kovalla nimellä. Elviksen Love Me Tender oli toiseksi katsotuin. Elvis siis tienasi ensikertalaisena filmistään enemmän kuin yksikään Jättiläinen-elokuvan suurista tähdistä.

Musiikillisesti melkein koko 1960-luku meni Elvikseltä pipariksi elokuvien ja musiikillisen suuntauksen takia, mutta elokuvien ansiosta hän oli sen ajan eniten tienaava elokuvanäyttelijä.

Elvis teki comebackin vuonna 1968. Hänen shownsa oli katsotuin tv-ohjelma Yhdysvalloissa ja Elvis nousi taas suosionsa huipulle.

Aloha From Hawaii -satelliittikonsertti on yhä ehkä maailman katsotuin yhden esiintyjän televisiolähetys, sitä seurasi yli 1,5 miljardia katsojaa suorana, myös katsojat Suomessa.

Vuonna 1993 julkaistua Elvis-postimerkkiä on myyty yli 500 miljoonaa kappaletta ja Elviksestä on kirjoitettu yli 600 kirjaa.

Elvis oli 1960-luvulla Yhdysvaltojen suurin veronmaksaja. Eikä hän koskaan valittanut veroistaan eikä halunnut pimittää mitään, se oli hänen periaatteensa.

Elviksellä on lähes 300 kulta-, tuplaplatina tai platinalevyä, joka on artistin arvon mittari. Omituista on ehkä sekin, ettei Elvis ottanut laulunopetusta koskaan, mikä todistaa hänen luonnonlahjakkuutensa.

Elviksen levyjä on myyty yli kolme miljardia kappaletta ja myynti jatkuu. Viimeisin levy on lokakuussa 2015 ilmestynyt Elvis Presley with The Royal Philharmonic Orchestra -konserttilevy, joka nousi heti monessa maassa listaykköseksi.

Kirjoittaja on alastarolainen Elvis-fani.