Lukijan kolumni: Huomasitko, olet juuri shoppailemassa?

LUKIJAN KOLUMNI

Juhani Valtonen

Näinä hektisinä aikoina ei kovin moni osaa tai viitsi pysähtyä arjen keskellä pohdiskelemaan juuri muuta kuin välitöntä päivän ruokamarkettien tarjouksien saalistusta taikka ”faanaamaan” televisio-ohjelmien uusintalähetysten suurta määrää.

Paljon muita asioita soljuu kaiken aikaa, mutta ne eivät jaksa kiinnostaa. Kaikkein vähiten iänikuinen ”sote”. Moni on jo allergisoitunut sille.

Erästä kovin, kovin vähälle huomiolle jäänyttä tai jätettyä asiaa tarkasteli Hannu Ketoharju (TS 3.6.): suurinta ostoshypetystä lähivuosina. Sen hinnan rinnalla muut ovat aika ”peanutseja”, kuten Lontoon kielellä tavataan sanoa. Kyse on nyt juuri tarjouskilvassa olevasta hävittäjähankinnasta.

Olematta yhtään trolli olen julkikysellyt asiasta enemmin tietäviltä, miten on (mukamas) tehokkaampaa ja taloudellisesti järkevämpää panostaa muutamaan kymmeneen, kuitenkin vain rajallisen taistelukyvyn omaavaan, ilmasta operoivaan yksikköön. Kun aina eivät nämä koneet finnairilaisittain ”tule illaksi kotiin”, koskapa maan vetovoimakin on silloin vihulaisen puolella.

Tätä Newtonin Iisakin keksintöä juuri kannattaisikin enemmin hyödyntää luvatta ja ilmeisen pahoin tarkoituksin ilmatilassamme cruisaileviin viholliskoneisiin. Samalla rahalla kun saisi monikymmenkertaisen määrän liikuteltavia, pöheiköistä laukaistavia, jo varsin käyttökelpoisia vempaimia ja tussareita. Eiväthän sorsastajatkaan kiidä ilmassa pienkoneilla sorsia ampumassa!

Tästä Ketoharju antaa tilastollisen todistuksenkin: viimeisen 50 vuoden aikana ilmasta pudotetuista kohteista kolme prosenttia on tehty ilmasta ja 97 prosenttia maasta ampuen! Tosin tilasto on muutaman vuoden takaa, mutta tuskin suhde kovin paljon on sillä välin muuttunut.

Mutta eipä ole sotastrategistit taikka tekniikkagurut vaivautuneet minulle vastaamaan. Eikä liioin Battler Brittonkaan.

En ole tietoinen, mitä kuuluisat kakkarat ovat tästä apatiasta mieltä. Mutta meille turkulaisille maksumiehille perspektiiviksi heitettäköön, että yhden himoitun lennokin hinnalla voisi pika?ratikan hamuajat saada auvonsa. Jos ei sitten käy kuten yleensä käy, että ”tuli vähän muutoksia ja hoputusmaksuja ja loppusumma triplaantui”.

Kirjoittaja on turkulainen elämäntapatarkkailija.