Lukijan kolumni: Kesän juhlia, tunteita ja helteitä

LUKIJAN KOLUMNI

Eevi Raunio

Kesä alkoi perinteiseen tapaan koulujen kevätjuhlilla sekä ammattiin valmistuvien ja ylioppilaiden juhlilla. Sitten on vietetty häitä, hautajaisia, ristiäisiä, syntymäpäiviä ja rippijuhlia. Ettei juhlat olisi loppuneet kesken, on ollut myös luokkakokouksia, ripiltä pääsyn 50-vuotisjuhlia ynnä muita kissanristiäisiä.

Ja kaiken kattava, jatkuva helle sekä trooppiset yöt juhannusta lukuun ottamatta.

Kesän alussa seurattiin jalkapallon MM-kisoja, jotka valvottivat puoleen yöhön. Peleissä kentällä sekä katsomoissa nähtiin suuria tunnelatauksia. Aikuiset miehet itkivät pettymystä sydämensä pohjasta, samoin kun riemuitsivat voiton hetkellä täydestä sydämestään. Missään muussa urheilulajissa ei mielestäni näe samanlaisia tunteita kuin jalkapallossa vai johtuneeko siitä, että olen jalkapalloihminen.

MM-kisojen jälkeen ajattelin, että nyt pääsen ajoissa nukkumaan eikä tarvitse valvoa, mutta se oli harhaluulo. Sillä silloin iski helle, lämpötila nousi ulkona liki 30 asteeseen ja sisällä melkein samaan.

Ainakin Varsinais-Suomeen tuli helle ja kuivuus, maaseudulla huomaa, kuinka viljelykset ja sokerijuurikaspellot ovat kärsineet, pikkulinnutkin joutuvat syömään viljaa polvillaan.

Juhlavaatteetkin piti hellekesänä pistää uuteen uskoon, on joutunut menemään lähes ranta-asuissa, koska mitään talvikäytössä olevia juhlavaatteita ei pysty pitämään. Monikin mies on hikoillut rippi- ym. juhlissa mustassa puvussa.

Vaikka Maarian kirkko on kivikirkko ja on yleensä vilpoinen kesällä, sekin on lämmennyt näillä helteillä.

Nyt kun vedet ovat lämpimiä ja tekee mieli uimaan, on sinilevä iskenyt yhä useampaan rantaan. Lapsuuteni uimarannalla Vihdin Enäjärvessä on sinilevää ja lisäksi simpukat sekä kalat kuolleet. Joku vanhempi henkilö sanoi sen johtuvan siitä, että järvi on matala ja sinne laskettiin aikanaan lähitaajaman jätevedet.

Olin luokkakokouksessa Kuopiossa, josta menimme Leppävirralle kurssikaverini kesäpaikkaan. Hän on miehensä kanssa hankkinut Unnukkajärven rannalta 1950-luvun alussa rakennetun talon, jota olivat remontoineet. Tuulikaapissa haisi rintamamiestalo ja asiaa tutkittuamme totesimme, että haju tulee kellarista.

Ajattelin, että jos laittaa tuplaoven, niin kellarin haju ei pääse tulemaan. Sanoin, että ennen kuin lähtee hankkimaan tuplaovea kannattaa kokeilla ensin niin, että teippaa ilmastointiteipillä oven tiivisti kiinni, ettei sieltä kulje mistään raosta ilmaa; se on helppoa, kun ovi aukeaa tuulikaappiin. Siihen talon isäntä kysyi: miten mä pääsen sitten sieltä kellarista pois?

Kirjoittaja on turkulainen maalarimestari.