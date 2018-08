Lukijan kolumni: Asiointikäyttäytymisen muutos

Lukijan kolumni

Lukijan kolumni: Tulleja ja vastatulleja

Tulleista on viime aikoina noussut melkoinen meteli, kun muun muassa USA on lisännyt niitä, koska sen mielestä kilpailu ei ole rehtiä. Koska asiasta ollaan eri mieltä, on synnytetty myös vastatulleja. Nykykäytännöillä tullien nostaminen tai palauttaminen hidastavat talouskasvua, niistä halutaankin yleensä päästä eroon.