Lukijan kolumni: Olennainen

Lukijan kolumni

Ei kiitos, en tarvitse muovipussia

Maailma on pullollaan erilaisia teemakuukausia; on tipatonta tammikuuta ja lihatonta lokakuuta. Nyt törmäsin Facebookissa uusimpaan tulokkaaseen, muovittomaan maaliskuuhun. Sen ideana on yrittää elää maaliskuu ilman kertakäyttömuovia. Siis esimerkiksi ilman muovipillejä, kertakäyttömukeja tai yksittäispakattuja hedelmiä.