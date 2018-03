Lukijan kolumni: Johtajuuden valta

LUKIJAN KOLUMNI

Tuomo Peltonen

Yhteiskunnassa kohistaan nyt johtajien epäasiallisesta käytöksestä. Keskustelu käynnistyi syksyn MeToo-liikkeestä, joka kohdistui elokuvamoguli Harvey Weinsteinin käytökseen.

Suomessa huomio kiinnittyi alusta lähtien taidealaan, ensin elokuvaohjaajien toimintaan, mutta sittemmin myös muihin tapauksiin. Viimeisenä on noussut esiin Kansallisbaletin taiteellisen johtajan Kenneth Greven epäasiallinen toiminta. Kohun seurauksena päitä on pudonnut ja varsinkin seksuaalisen häirinnän kokemukset ovat nousseet näyttävästi esille.

Mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella? Tietyssä mielessä kyse on julkisuuden lietsomasta ilmiöstä, joka leimahtaa ja leviää äkillisesti. Kun media saa kiinni skandaalinkäryisestä uutisesta, se mielellään levittää sitä. Väärinkäytökset myyvät paremmin kuin hyveellisyys.

Toisaalta esimiesasemassa toimivien epäasiallinen käytös ei ole pelkästään ohimenevä muotiaihe. Valtaa on aina käytetty väärin, väärinkäytön muodot vain ovat vaihdelleet. Rajanveto normaalin johtajalle kuuluvan ohjausvallan ja tuomittavan käytöksen välillä voi myös olla ajoittain vaikeaa.

Johtajuus on näkemyksellisyyttä ja toisten innoittamista. Taiteessa se tarkoittaa usein tinkimättömyyttä: ohjaaja haluaa palavasti toteuttaa visionsa näyttelijöiden, tanssijoiden tai muusikoiden kautta. Katsojat ja kriitikot arvioivat lopputulosta, eivät prosessia sen takana.

Johtajuuden avainviisauksiin kuuluu kuitenkin ymmärrys siitä, että johtajan on saatava työntekijät mukaan toteuttamaan visioitaan. Johtajuus on jatkuvaa tasapainottelua turvallisuuden ja venymisen välillä. Jos vaatii alaisilta liikaa, seurauksena voi olla työntekijöiden vetäytyminen spontaanista yhteistyöstä. Jos taas ei aseta kunnianhimoisia tavoitteita, on vaikea saada alaisia antamaan parastaan tai muuttamaan toimintatapojaan.

Johtajalla on valtaa, ja valtaa voi käyttää monin eri tavoin. Sitä voi hyödyntää luomaan pelon ilmapiiriä yhteisössä. Johtaja voi kiusata tai häiritä heikommassa asemassa olevia, kuten naisia.

Toisaalta valtaa voi rakentaa hienovaraisemmin, ymmärtäen alaisten toiveita, rajoitteita ja mahdollisuuksia.

Aikamme piirteisiin kuuluu tähtikultti, joka henkilöi saavutukset poikkeuksellisiin yksilöihin. Organisaatioissa valta keskittyy yhä useammin muodollisissa vastuuasemissa olevien henkilöiden käsiin. Tämä kaikki on omiaan luomaan harhaa siitä, että menestys on lähinnä vahvojen, visionääristen hahmojen aikaansaannosta.

Hyvä johtajuus ei kuitenkaan voi rakentua oletukselle, että tavoitteet pyhittävät keinot.

Johtajien on huolehdittava myös yhteisön pitkän aikavälin elinvoimaisuudesta ja yhteishengestä. Tämän päivän menestykset voivat äkkiä muuttua vakavaksi kriisiksi, jolloin tarvitaan kaikkien panosta, ei pelkästään tähtijohtajan näkemyksellistä autoritäärisyyttä.

Kaltoin kohdelluiksi tulleita työntekijöitä on hankala houkutella venymään tiukan paikan tullen. Valta on johtajalla loppujen lopuksi vain lainassa.

Kirjoittaja toimii Organisoinnin ja johtamisen professorina Åbo Akademissa.