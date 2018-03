Lukijan kolumni: Syrjään siirretyt

LUKIJAN KOLUMNI

Eevi Raunio

Julkisuudessa on kerrottu Alkon myynnin laskeneen monilla prosenteilla tammikuussa. Siksipä heillä lienee varaa kieltäytyä ottamasta vastaan kolikoita maksuvälineinä.

Täytyy muistaa, miten kävi sille miehelle, joka sanoi, että pienasiakkaat tuovat vain hiekkaa pankkikonttoreihin. Tai miten on, kun valitetaan, ettei jäsenlehti tule niin vastataan, että sen voi aina lukea netistä. On paljon ihmisiä, jotka haluavat printtilehden eikä heillä ole nettiyhteyksiä.

Meillä huijataan jatkuvasti iäkkäitä ihmisiä, on valepoliiseja ja vastaavia eikä moni uskalla mennä nettiin tai ottaa pankkitunnuksia, kun aina joku rosvo on vaanimassa tunnuslukuja tai tilinumeroa joko sähköpostissa tai puhelimessa. Aikaisemmin vaanittiin pankkikorttia, mutta nyt kun monella on kuukausittainen nostoraja, sillä ei pysty tyhjentämään koko tiliä.

Vaikka niin paljon tv:ssä ja radiossa varoitetaan kaiken maailman huijareista, silti ne onnistuvat naruttamaan ihmisiä.

Äitini ihmetteli aikanaan, mihin kaikki ihmiset ovat hävinneet, kun enää ei ollut naapureita. Hän asui metsäkulmalla viiden kilometrin päässä kaupoista ja kauppa-autokin lakkasi kulkemasta.

Nyt ihmettelen, mihin kaikki rahat ovat hävinneet, kun tiet ovat huonoja, kiireellä vesisateessa rakennetut julkiset rakennukset homehtuvat, rakennusvirheitä on paljon ja valvonta on leväperäistä tai ammattitaidotonta.

Meillä on paljon tekemätöntä työtä, mutta ihmisiä on vaan siirretty syrjään. Kun tutkitaan kaiken näköistä, onko tutkittu mistä johtuu, että on sitten vanhempi tai nuorempi voi joutua syrjäytetyksi tai pudota kyydistä.

Nykyisestä nettiyhteiskunnasta yhteisöllisyys on kadonnut. Jos et ole netissä niin sinua ei ole, sinut on siirretty syrjään.

Vaikka tietokoneellani on hyvä viruksentorjuntaohjelma, silti tulee lainatarjouksia ja ilmoituksia, että olen voittanut jotain. En koskaan avaa niitä, koska minulla on hyvä pankkisuhde, josta tiedän, mikä se on.

En myöskään käytä verkkokauppaa, koska haluan nähdä ja hypistellä mitä ostan ja arvostan henkilökohtaista palvelua. Sen vertaiset rahat kuin minulla on, voin kuluttaa ihan kivijalkakaupassa.

Kyselin vähän lähipiirissä, mikä on heidän kantansa verkko-ostamiseen. Puhuin ystäväni kanssa Saloon ystävänpäivänä ja sanoin, että lähetän sulle verkkokauppalahjan, johon hän vastasi: älä lähetä, en ole tottunut käymään verkoilla, käyn vain ongella.

Kirjoittaja on turkulainen maalarimestari.