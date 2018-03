Ei kiitos, en tarvitse muovipussia

LUKIJAN KOLUMNI

Janika Takatalo

Maailma on pullollaan erilaisia teemakuukausia; on tipatonta tammikuuta ja lihatonta lokakuuta. Nyt törmäsin Facebookissa uusimpaan tulokkaaseen, muovittomaan maaliskuuhun. Sen ideana on yrittää elää maaliskuu ilman kertakäyttömuovia. Siis esimerkiksi ilman muovipillejä, kertakäyttömukeja tai yksittäispakattuja hedelmiä.

Kuulostaa ehkä yksinkertaisemmalta kuin onkaan. Jo yksi kauppareissu paljastaa, että lähes kaikessa kulutustavarassa on muovia. Jopa pahvisen hapankorppupaketin sisältä paljastuu muoviin pakatut pienemmät pussit hapankorppuja.

Muovittomassa maaliskuussa pääasia ei tosin olekaan täydellinen suoritus, vaan turhan muovin huomaaminen ympärillämme ja sen käytön vähentämiseen pyrkiminen.

Miksi sitten muovin määrästä tulisi olla huolissaan?

Euroopassa syntyy joidenkin arvioiden mukaan 26 miljoonaa tonnia muovijätettä vuodessa. Tästä jätteestä noin 60 prosenttia on elintarvikemuovia.

Käsittelemättömänä muovijäte on saastetta, josta valitettavan suuri osa päätyy meriin ja sitä kautta esimerkiksi kaloihin ja lintuihin. Jos mitään ei tehdä, vuonna 2050 maailman merissä on enemmän muovia kuin kalaa.

Tärkeintä olisi ylipäänsä vähentää kertakäyttöisen muovin kulutusta. Monessa kohtaa muovin voisi korvata jollain biohajoavalla materiaalilla tai pakata vaikka omaan kestokäyttöiseen kassiin.

Toinen tärkeä asia on kierrättää jo syntynyt muovijäte, sillä muoveja on montaa eri lajia ja ne pitäisi lajitella, jotta uusiokäyttö olisi mahdollista. Jätinkin juuri valtuustoaloitteen muovinkierrätyksen tehostamisesta Turussa.

Nyt muovittoman maaliskuun hengessä meistä jokaisella on hyvä hetki kiinnittää huomiota omaan muovinkäyttöömme. Jo pienillä arjen muutoksilla voi olla pitkässä juoksussa iso vaikutus. Otetaan kauppaan mukaan omat kestokassit, valitaan tuoterivistöstä se vähiten pakattu vaihtoehto ja kuljetetaan uudelleentäytettävää vesipulloa mukanamme.

Kun tästä huolimatta muovia jonkun verran kotitalouksissamme syntyy, kierrätetään se oikeaoppisesti.

Haastetaan mukaan myös kauppiaat ja tuotekehittäjät. Alankomaissa avattiin juuri ensimmäinen täysin muoviton supermarketti ja Suomessa kehitellään täyttä vauhtia korvaajia muovisille pakkausmateriaaleille. Ehkä tulevaisuudessa meilläkin on enemmän mahdollisuuksia hyödyntää uudelleen täytettäviä, ekologisia paketteja kodeissamme.

Kuinka paljon käyttämästäsi muovista sinä pystyt tinkimään tässä kuussa?

Kirjoittaja on turkulainen kaupunginvaltuutettu ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja (kok), joka ei voi sietää turhaa muovia.​