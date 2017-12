Miten pitkittää työuria?

Lukijan kolumni

Ari Kallio

Työtahti ja stressi lisääntyvät jatkuvasti työelämässä, myös koululaiset ja opiskelijat valittavat yhä useammin uupumusta. Tähän tulisi kiinnittää enemmän huomiota muun muassa työaikaa lyhentämällä.

Ongelmien vakavuutta osoittavat runsaat ennenaikaiset eläköitymiset ja vaikkapa huumeidenkäytön jatkuva lisääntyminen työelämässäkin. Samalla toisia kiusaa työkykyä laskeva pitkällinen työttömyys.

Monien nuorten usko tulevaisuuteen on pahasti horjunut kouluosaamisen vaatimusten jatkuvasti kasvaessa ja koska korkea koulutuskaan ei enää takaa työpaikkaa. Epätoivoista tilannetta kuvastaa hyvin myös nuorten mielenterveyspalvelujen kysynnän erittäin nopea kasvu.

Kaikista työponnisteluista huolimatta yli puolet suomalaisista uskoo työajan tulevaisuudessa pitenevän. Suuri osa myös uskoo, että tulevaisuudessa ei silti ole kunnon sosiaaliturvaa eikä eläkkeitä. Kerrassaan lohduton näkymä.

Jokin tässä mättää pahasti, onhan Suomi vauraampi kuin koskaan. Yksi syy tähän on pakkomielle lisätä yritysvoittoja työvoimaa vähentämällä.

Kestävä ratkaisu olisi lyhentää automaatiolla työaikaa ja samalla luoda uusia työpaikkoja tulojen uusjaolla.

Työttömyydestä eroon päästäessä päästäisiin eroon myös hyvinvointiyhteiskuntaa uhkaavasta velkaantumisesta.

Kyselyjen mukaan neljäsosa suomalaisista on valmis lyhentämään työaikaansa, vaikka palkka vastaavasti laskisi. Vaikka puolet ei tähän vielä suostu, tässä on hyvät lähtökohdat yhteiskunnan inhimillistämiselle työtä kaikille periaatteella.

Tästä huolimatta työaikaa pidennettiin äskettäin puolella tunnilla viikossa.

Työajan terveysvaikutuksia tutkittaessa on havaittu, että työajan pidentyessä yli 5–6 tunnin työntekijän aktivaatiotaso alkaa laskea ja virheet työtehtävissä lisääntyä. Työajan lyhentämiskokeiluissa kuuteen tuntiin on havaittu, että työpoissaolot ovat vähentyneet paljon. Samalla on usein havaittu, että työn tuottavuus lisääntyy enemmän kuin lyhyemmän työajan edellyttämät lisätyövoiman palkkamenot.

Jos halutaan saada lisää tuottoa työvoimasta, se ei nykymenolla kauan onnistu, eihän ihminen ole lepoa tarvitsematon kone. Työtahdin kiristäminen ei ole järkevää myöskään siksi, että se heikentää työn laatua. Mikään ei kestä kuten ennen.

Automaatio vähentäessään työvoimantarvetta on hyvinvointiyhteiskunnan perusedellytys. Sillä päästään eroon raskaista, yksitoikkoisista ja vaarallisista töistä. Sen avulla voidaan myös siirtää riittävästi työvoimaa julkiselle sektorille hyvinvointiyhteiskunnan tarpeisiin.

Työkiireiden väheneminen ja työajan lyhentäminen nostaessaan eläköitymisikää vahvistavat myös hyvinvointiyhteiskuntaa.

Työajan lyhentäminen lisäisi myös liian alhaista syntyvyyttämme ja vähentäisi työvoimapulaa. Samalla lisääntyisi myös kaikenlainen vapaaehtoistoiminta, joka on kansalaisyhteiskunnan ja demokratian keskeinen voima.

Kirjoittaja on turkulainen valtiotieteen maisteri.