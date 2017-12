Teillä ja linjoilla dissausta

LUKIJAN KOLUMNI

Juhani Valtonen

Juuri mikään ei taida ärsyttää enempää kuin se, että huomaat itseäsi ja kaltaisiasi dissattavan. Kyllä, se tarkoittaa "vähässä arvossa pitämistä, epäkunnioitusta". Useimmiten se varmaan on tahatonta osoittajansa taholta. Mutta silti se harmittaa.

Jos tekijä vielä on jokin yleinen, sinuakin palvelevaksi tarkoitettu laitos tai vastaava, jurppii se vieläkin enemmän. Pitkään jatkuessaan se voi jotkut jopa radikalisoida.

Kun jokin katu- tai tietyö aiheellisesti vaatii tilapäisiä nopeusrajoituksia, on se ymmärrettävää. Turvallisuus ja työn sujuvuus ennen kaikkea.

Sen sijaan se, kun työmaalla on "rokulia" useita päiviä viikolla tai ainakin viikonloppuisin, jolloin ei yhtään mitään kyseisellä tieosuudella tapahdu, ei tilapäisiä rajoituksia peruuteta "tilapäisesti" vaikka muovisäkillä liikennemerkki peittäen.

Eipä luulisi olevan suuri vaiva jollekin alueelta poistuvalle "remonttireiskalle" antaa hommaksi peittämiset työmaan hiljennyttyä. Vaikka viimeinen sammuttaa valot -periaatteella. Ja säkkien poistamiset, kun taas työmaa herää eloon. Tässä vaikka vinkki nuorisotyöllistämiseen kesäisten asvalttityömaiden stop-merkkien kantajien tavoin.

Tämä olisi sitä paljon perättyä yhteispeliä ja huomaavaisuutta. Eikä siinä suinkaan ole kyse mistään muutamista kymmenistä ajansäästösekunneista ajorataa käyttäville. Vaan siitä, että kulkija huomaa jonkun piittaamattomuuden. Ja mikä pahinta, se opettaa joillekin liikennemerkkipiittaamattomuutta yleisemminkin.

Ainakin joillain virastoilla, liikelaitoksilla ja lippumyymälöillä ei joko huomata tai ole halua – kykyä kyllä digitekniikan ihmemaastamme varmaan löytyisi – antaa tietoa soittajalle siitä, monesko linjoille pyrkijä hän on jonossa. Eikä tässäkään ainoana "pointtina" ole kysymys odotusajan puhelinmaksun maksajasta. Vaan soittajan asemaan asettumisen taidon tai tahdon puutteesta.

Lähes rikosluonteista jo mielestäni on se, että joillakin automaattivastaaja vielä kehottaa pysymään linjoilla, odottamaan ja lupaa, että "palvelemme teitä mahdollisimman pian": No, varmaan totta tuo "mahdollisimman pian". Mutta kun tuntuu tuo viive monesti kestävän lähes tuntikaupalla.

Olisiko liikaa pyydetty, jos saisi heti reilun arvion odotteluajan pituudesta? Vaikka vain 10 minuutin tarkkuudellakin? Turhan odottelun välttämiseksi. Nyt soittajalle syntyy väistämättä tunne, etteipä hänestä paljoakaan piitata.

Nämä ovat pieniä (korjaus)asioita tekijöilleen. Mutta suuria asioita suurelle joukolle palvelun saajia – asiakaskunnalle.

Ikävintä on todeta, että varsinkin ensin mainitusta asiasta on ajan saatossa nuristu jo monta kertaa. Tuloksetta. Sellaiset infotaulut toki on saatu aikaan, missä kerrotaan, milloin koko piinan ainakin pitäisi olla ohi. Takeita ei kyllä niissä anneta siitäkään. Olisiko alkanut uusi satavuotiskausi kätilönä vinkkaamieni parannusten syntymiselle, aika näyttää.

Kirjoittaja on turkulainen elämäntapatarkkailija.