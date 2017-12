Elämäntehtäväni on palvella sinua

LUKIJAN KOLUMNI

Toni Koivunen

Palveleminen on kaiken ytimessä, olit sitten siivooja, rokkitähti tai toimitusjohtaja. Kaveri, vanhempi tai valmentaja, palveleminen on tehtäväsi.

Vain vastavuoroisuuden kautta voi saada myös toiset antamaan potentiaalia jakoon ja sitoutumaan. Ryhmä kukoistaa, jos kaikki antavat omastaan palvellen lähimmäistä ja yhteisöä. Jos haluat itsellesi jotain, voit saada sen vain toisten avulla eli palvelemalla heidän tarpeitaan.

Pahalla ei koskaan voi päästä lähellekään sitä, mitä hyvällä voi saavuttaa. Mikäli olisit moraaliton ja epäeettinen hallitsija, tarvitsisit vahvan armeijan. Hyvän hallitsijan ei tarvitse samalla tavalla pelätä, sillä enemmistö tukee sinun vallassa pysymistä, jopa voimakeinoin.

Sana palvella on kärsinyt inflaation ja on usein väärin ymmärretty, mutta mikä olisi oikeasti kauniimpaa? Jo rakkauden kaksoiskäskyn ytimessä on palveleminen, ”tee toisille, niin kuin toivoisit itsellesi tehtävän”. Äiti palvelee lastaan tarjoten hänelle sen kaikkein arvokkaimman. Ystävä palvelee samasta syystä, koska sinä olet toinen minä.

Jos kukaan ei anna, kuinka kukaan voi saada? On koettu hyväksi kiittää ja arvostaa heitä, jotka tarjoavat kaivatun. Halu jakaa ja pitää huolta toisesta on lauman valtti, ja ihminen on laumaeläin.

Johtajuus on palvelemisen korkeimpia muotoja, sillä siinä on vastuu yhteisöstä ja johtajalle on luotettu kipparin hattu yhteistä hyvää ajatellen. Tämä asema koettelee ihmisen luonnetta eniten. Sinulla on valta ja mahdollisuus väärinkäytöksiin, mutta silti olisi kyettävä valitsemaan toiset itsensä yli, ja se onkin sitä todellista johtajuutta. Myös rakkaudessa toinen menee itsensä edelle.

Minut haastettiin pohtimaan omaa elämäntarkoitusta 18-vuotiaana kollegan taholta. Mietin asiaa yön yli ja ymmärsin lopulta tarkoitukseni. Seuraavana päivänä vähän häpeillen kerroin ajattelevan minun olevan täällä toisia varten. Koin ettei se ole kovin kunniakasta ja ylevää – kuinka väärässä olinkaan.

Kirjoittaja on sinun ystäväsi.