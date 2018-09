Viikon väite: Pormestarimalli sopii hyvin myös pieniin kuntiin

Kuntaparlamentti ottaa kantaa. Kuntajohtamisen pormestarimalli on käytössä muun muassa Helsingissä, Tampereella, Pirkkalassa, Tuusulassa ja Kärkölässä. Lahti on päättänyt siirtyä valtuustokaudeksi valittavaan pormestariin seuraavien kuntavaalien jälkeen. Suomen 50 suurimmasta kunnasta ainakin 22:ssa on käyty keskusteluja pormestarimalliin siirtymisestä. Turussakin asia on harkinnassa. Kärkölän pormestari Markku Koskinen sanoo, että malli sopii myös pienempiin kuntiin (Kuntalehti 5.9.).