Syksyyni on kasaantunut kosolti työmatkoja. Ympäristörikoksista väitelleenä tutkijana tunnen erittäin huonoa omaatuntoa siitä, että matkustan niin paljon lentokoneella. Kulutustottumukseni ovat muutenkin alkaneet vaivata mieltä.

Globaalit ympäristöongelmat, kuten ilmastonmuutos, ovat vaikeita politisoida. Tarkoitan tällä prosessia, jossa ongelmalle annetaan poliittinen luonne. Politisointiin kuuluu yhteiskunnallinen keskustelu, ratkaisujen hakeminen demokraattisen päätöksenteon kautta ja lopulta myös ihmisten toimintamallien muutos.

Suomessa puolueet hiovat paraikaa eduskuntavaaliteemojaan ja moni on tuomassa vaalikentille omat teesinsä ilmastonmuutoksesta. Tämä on hyvä asia. Ilman laajaa keskustelua me emme voi päästä sopuun niistä keinoista, joilla ilmastonmuutosta ehkäistään ja joilla sen seurauksiin valmistaudutaan.

Demokratiassa asioiden käsittely vie aina oman aikansa. Politiikan kautta tapahtuvat muutokset ihmisten käytöksessä ovat niin muodoin usein hitaita.

Ilmastonmuutos ei kuitenkaan jää odottelemaan poliittista yksimielisyyttä, vaan etenee oman ikävän logiikkansa mukaisesti. Tästä syystä me kansalaiset emme voi jättää vastuuta ympäristöstä pelkästään kansanedustajiemme kannettavaksi. Jokaisen on mietittävä omalla kohdallaan, mitä voisi tehdä toisin.

Henkilökohtaiset pohdinnat ovat tärkeitä siitäkin syystä, että elämänmuutokset onnistuvat yleensä vasta sitten, kun oma sisäinen motivaatio on kohdallaan. Ulkopuolinen painostus voi auttaa, mutta aito muutos tapahtuu korvien välissä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Ilmastonmuutos on ilmiö, joka ei päästä ketään kovin helpolla. Joudumme miettimään uudelleen suhteemme ympäristöön, luonnonvaroihin ja tapoihimme käyttää sekä tuottaa energiaa. Turvallisuusuhat pitää päivittää. Kulutustottumuksemme on otettava tiukkaan syyniin.

Ilmastonmuutoksen myötä myös monet arkiset valinnat muuttuvat kyseenalaisiksi. Tämä jos mikä tekee ilmastonmuutoksesta kiusallisen ongelman. Esimerkiksi voidaan ottaa ajankohtainen kohina kasvisruoasta.

Tiedämme että ympäristötietoisen tulisi valita kasvikset lihan ja kalan sijaan. On toki kasviksia, joiden tuotanto on ympäristöä kuormittavaa, mutta yleisesti ottaen kasvisruoka on ilmaston kannalta ykkönen.

Kasvisruokaan siirtyminen ei kuitenkaan ole sekasyöjälle helppoa. Muutokset arjessa harvemmin ovat.

Lohdullista sen sijaan on, että maittavaa kasvisruokaa on jo hyvin saatavilla. Jos homma tuntuu ylitsepääsemättömältä, omaksi tavoitteeksi voi ottaa kasvisten osuuden kasvattamisen. Sekin auttaa. Pääasia on, että otamme ilmastotalkoot tosissamme. Samaa logiikkaa voi soveltaa muihinkin päivittäisiin päätöksiin.

Jokainen voi vähentää ympäristökuormitustaan. Me kansalaiset tarvitsemme kuitenkin visioita, ehdotuksia ja päämääriä omien toimiemme tueksi. Puolueilla on tässä tärkeä rooli.

Äänestäjänä toivon, että puolueet kertovat meille selkeän näkemyksensä siitä, millaisia muutoksia elintapoihimme tarvitaan ja miten muutokset toteutetaan. Vaalit ovat loistava ajankohta vaatia puolueilta selkokieltä ilmastomuutoksesta. Olkaamme siis valveutuneita kansalaisia ja vaatikaamme kannanottoja!

Kirjoittaja on Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin johtaja ja Turun yliopiston dosentti.