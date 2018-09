Olen kuullut väitteitä, että Suomen sisäpolitiikka on rikki. No, onhan meillä ollut ja on sotevääntöjä ja monia pienempiä kinan aiheita, mutta pidän kuitenkin näkemystä liioiteltuna.

Kysymys on mielestäni pikemminkin politiikan kupla-ajattelusta, jossa kukaan ei luovuta omista oikeiksi käsittämistään mielipiteistä. Silloin on kovin vähän neuvotteluvaraa.

Demokraattinen yhteiskunta perustuu kuitenkin siihen, että eduskuntapuolueilla on erilaisia tavoitteita, joiden välillä haetaan sovitteluratkaisuja. Vaihtoehto olisi diktatuuri, jollaisista luulisi olevan riittävästi aikalaistietoja.

Otetaan aluksi kuuluisa soten valinnanvapaus. Veikkaan budjettien karkaavan käsistä, kun yksityiset sotefirmat saavat systeemin käyntiin. Kun julkinen puoli on niistetty kuiviin, niin vuoroon tulevat palveluntuottajien markkinat. Käy kuin remonttiurakoissa eli kun työmaa on saatu alulle, tie on avoin rahastamiselle.

Sitten se työelämän uudistaminen. Luulisi, että ammattiyhdistysliike ja sitä lähellä olevat puolueet olisivat kärjessä kirjoittamassa laajalti hyväksyttävää agendaa, miten asiaa hoidetaan. Mutta suma seisoo, ja työllistyminen sekä työn ja työpaikkojen kohtaaminen odottavat korjausliikkeitä. Fiksu painaisi kaasua eikä jarrua nykymaailman työelämän käänteissä.

Entä sitten kuntarakenne? Jokainen edes välttävästi kuntataloutta osaava tietää, että Suomessa on runsaasti konkurssikypsiä kuntia, jotka eivät toimisi päivääkään ilman roimia valtion avustuksia. Jos nämä kunnat eivät osaa tai pysty liittymään elinkelpoisempiin, valtioneuvoston pitäisi tehdä kansantalouden edun mukaisia valintoja.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Energiapolitiikka ei ota suuntaa, ennen kuin siinä tehdään ilmastonmuutoksen edellyttämiä päätöksiä. Nyt eri puolueet takertuvat niitä miellyttäviin vaihtoehtoihin sen sijaan, että ne tavoittelisivat yhteishyviä ratkaisuja. Pitäisi tunnustaa, että ilmakehää myrkyttävästä turpeenpoltosta täytyy päästä eroon ja ydinvoima on korkeintaan ylimenokauden energialähde.

Suhtautuminen kansantalouden kestokykyyn on niin ikään huteralla pohjalla. Väestö ikääntyy ja hoivamenot kasvavat, mutta se tuntuu huolestuttavan yllättävän vähän. Vaikka valtionvelka suhteessa bruttokansantuotteeseen on nyt hallinnassa, niin entäpä, jos bkt romahtaa jonkin kansainvälisen talouskriisin seurauksena? Puskurimme ovat silloin kuplavolkkarin luokkaa.

Sen verran pitää puuttua kielipolitiikkaankin, että en ymmärrä, miksi kaksikielisiä kouluja vastustetaan. Ruotsinkielen ystävänä olen vakuuttunut, että toinen kotimaisemme vahvistuisi sekakouluissa.

Ja vielä. Pienenä maana Suomen pitäisi suosia työhaluisten maahanmuuttoa torjumisen ja pelottelun sijasta. Meillä ovat kansainväliset humanitaariset velvoitteet ja huutava puute työvoimasta.

En tarkoituksella ole viitannut yhteenkään puolueeseen, jotta järkiratkaisut eivät takertuisi mahdollisessa jälkikeskustelussa turhanpäiväiseen nokkapokkaan. Viittaan vain siihen, että viime sotiemme jälkeen silloiset eduskuntapuolueet kykenivät merkittäviin yhteiskunnallisiin ratkaisuihin verrattuna nykyisiin tunareihin.

Ei pitäisi vahtia kulloistakin gallupmittausta, vaan keskittyä siihen, mistä ihmisille jää kunnioittava, jopa sukupolvinen muistijälki.

Twitter: @MattiLinnanahde

Kirjoittaja on vapaa toimittaja ja politiikan uutisten suurkuluttaja.