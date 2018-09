Sana ihmistyyppi tuotti googlatessa pitkälti yli satatuhatta esiintymää. Wikipediaa parodioiva Hikipedia esitteli kuutisenkymmentä ihmistyyppiä. Tyypittelyyn on ja on aina ollut tarvetta.

Alkukesällä kosmologian professori Kari Enqvist ylisti Helsingin Sanomissa miestyyppiä, josta käytti nimitystä persvakoäijä. En ollut sanaa ennen tavannut. Enqvist kirjoitti, että kun viemäriputki halkeaa ja lokavesi tulvii kadulle, paikalle tulee "omenavartaloiden ponteva rivistö", joka kyykistelee putken äärellä "valkoiset persvaot vilkkuen". He tulevat, kun kodinkoneet rikkoutuvat tai routavauriot sotkevat maantieliikenteen; he oikovat kolariauton pellit ja tekevät muutkin työt, jotka ilman heitä jäisivät tekemättä. Enqvist myös luetteli monia tärkeitä ammatteja, jotka ennen pitkää voi hoitaa robotti. Automatisointi voi viedä jopa kosmologin työt. Mutta persvakoäijiä ei voi korvata.

Pian Enqvistin inspiroivan kirjoituksen jälkeen joissakin lehdissä iskettiin ihmistyyppeihin osin Enqvistin tyyliin: Erään lehden mukaan esimerkiksi terveyskenkämuijat eli ammattitaitoiset hoitajat järkevissä terveyskengissään ovat välttämättömiä ihmisen terveyden ja hengissä pysymisen kannalta. Joukko jää palkankorotuksissa usein vähälle eikä juuri voi lakkoilla, koska silloin "yhteiskunta ja sen ihmiset alkaisivat putoilla tasaiseen tahtiin".

Tärkeäksi tyypiksi nostettiin myös kulttuuripuistomummot. Heitä on sinfoniaorkesterien konserteissa, kaupunginteatterien näytöksissä, nuorten taiteilijoiden hätkähdyttävissäkin näyttelyissä ja kulttuuripuistojen avajaisissa. He ovat vähän väheksyttykin ryhmä sivistyneitä keski-iän ylittäneitä naisia. He varmistavat kansakuntamme hengenravinnon säilymisen ja muistuttelevat sen ja elämästä nauttimisen tärkeydestä.

Yksi tyyppi edusti nuoriakin: diginuorisolaiset, jotka näpyttelevät mitä tahansa nykyvempaimia tosi tottuneesti ja auttavat usein mielellään vanhempaa polvea teknologian käytössä.

Tyypittelyn nouseminen esiin mediassa tuotti juttuja vastenmielisistäkin tyypeistä. Esimerkeissä oli sekä inhokkeja että niitä, joiksi kirjoittajia itseään oli moitittu, muiden muassa besserwisser, draamakuningatar, egoisti, juorukello, narsisti, perfektionisti, kateellinen, loinen, marttyyri, materialisti, skeptikko, teeskentelijä ja valehtelija. Kielitoimiston sanakirjassa ovat luettelon muut paitsi draamakuningatar, joka lähdetekstini mukaan liioittelee tehdäkseen kaikesta suurta draamaa ja haluaa aina olla itse keskipiste. Joku paheksui kassajonoja hidastavia kolikkomummoja, jotka kaivelevat kolikkoja tasarahaksi. Itsekin huomasin olevani kolikkomummo, mutta vain jos ei ole kassajonoa.

Somen käyttäjien tyypittelyä oli Suvi Uskin ja Katri Saarikiven lehtijutussa somettomasta syyskuusta. Sitä oli ehdottanut englantilainen Royal Society for Public Health. Syyskuussakin somea saisi käyttää töissä ja valita oman tapansa osallistua muutenkin hiukan someen. Sometyypit ovat suomennettuina seuraperhonen (ei somea sosiaalisissa tilanteissa), yöhuhuilija (ei somea iltakuuden jälkeen), ahertava mehiläinen (ei henkilökohtaisia sometilejä töissä tai koulussa) ja nukkuva koira (ei somea makuuhuoneessa). Täysin sometta ovat kylmät kalkkunat, joiksi olivat lupautuneet muun muassa näyttelijä Jennifer Lawrence ja muusikko Elton John.

Uskin ja Saarikiven mukaan someaktiivien lapset, läheiset ja ystävät varmaan suosittelisivat sometonta syyskuuta Suomeenkin.

leena.kytomaki@utu.fi

Kirjoittaja on Turun yliopiston suomen kielen dosentti.