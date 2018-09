”Mitä sitten teet työksesi?”, on kysymys, johon moni tanssin ja teatterin ammattilainen on törmännyt. Minä ainakin tusinan kertaa. Syy ei välttämättä ole hyväntahtoisen kysyjän. Vika löytyy yhteiskunnan arvostuksista.

Jos jotain menneestä, kauheasta Neuvostoliitosta haluaisi noukkia, olisi se taiteilijoitten kunnioitus. Muistot matkoista äitini kanssa Bolshoi- ja Mariinski-teatterien kulissien taakse ja tanssijoitten pariin tuovat vahvasti esiin tämän tosiasian. Se on valitettavasti mennyttä maailmaa, nyt Venäjällä samoin kuin nykyisessä Suomessa.

En väitä kuin mustaa valkoisella, ettei taidetta ja taiteilijoita maassamme arvostettaisi. Se olisi valhetta, mutta yleistä arvostuksen rapautumista on kuitenkin tapahtunut. Sama pätee lukemiseen ja itsensä sivistämiseen. Ehkä ennenkään ei kaikissa kansan kerroksissa luettu järin paljon, mutta sitä arvostettiin. Sen katsottiin olevan tavoittelemisen arvoista ja näin moni tarttuikin kirjaan ja jäi sille onnelliselle tielleen.

Vaarallisinta ajassamme onkin uusi normaali, jossa videopelit ja muu nettiaika totuttaa yksitasoiseen ja sisältököyhään räiskyttelyyn ja jaaritteluun. Tähän on johtanut myös pinnallinen tv-tarjonta, pinnallinen kulutushysteria ja ylipäätään pinnallinen elämäntyyli. Näissä muna ja kana juoksevat ympyrässä.

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Tämä pätee kotioloista ja kasvatuksesta koulun kautta aina hallitustason toimiin. Jos maan korkeimmalla johdolla ei ole mitään selkeää agendaa taiteen eteen, leviää ajatusmalli helposti kuntatasolle.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Ilolla olenkin tervehtinyt Turun heräämistä uuden musiikkitalon uudelleen arvioinnille ja hihkunut myös nerokasta ideaa hybridirakennuksesta. Siinä yhdistyisivät historian museo ja konserttitalo. Säästö kannattaisi korvamerkitä kulttuurille ja lisätä sillä kaupungissa toimivien itsenäisten huippuyksiköitten elinvoimaa.

Taiteilijoilla itsellään on myös valtava vastuu. Teatteria ei voi aloittaa vaatimalla rahaa ja tiloja. Kaikki tehdään ensin itse. Haetaan pieni ja halpa tila, se siivotaan, korjataan ja maalataan.

Ennen sopivan löytymistä voi neuvotella esitysperiodin tyhjään liiketilaan tai sopivaan kellariin. Lamppuja lainataan ja vaatteita tuunataan ja ommellaan itse. Ammattitaiteilija voi hankkia lisätuloja opettamalla ja jakaa aikansa viisaasti.

Apurahoja haetaan ahkerasti ja näytöt ratkaisevat niiden saannin. Samalla tehdään tärkein, eli taide, joka ehkä löytää vastakaikua kokijoissaan. Tuskallisen hitaasti alkaa yleisöpohja laajeta. Jos alkaa. Sen myötä aletaan maksaa palkkaa ryhmän taiteilijoille. Yksi vaikuttava teos ei riitä, niitä on kyettävä luomaaan lisää. Toiminta kaikkineen on myös kyettävä organisoimaan ammattimaisesti.

Ei siis ole ihme, että valtionosuuksille yltää aniharva ryhmä. Kriteerit ovat julman tiukat, mutta oikeutetut. Tanssitaiteessa viimeisen kymmenen vuoden aikana ainakin kolme ryhmää on tunkeutunut kamelina neulansilmän läpi. Se on kunnioitettavaa. Ja se on mahdollista.

Kun taiteilija tai ryhmä alkaa käyttää verovaroja (tai Veikkauksen), kasvaa vastuu entisestään. Yleisölle on tarjottava loppuun asti mietittyä, ilmaisussaan ja teknisessä valmiudessaan korkeatasoista taidetta, joka koskettaa ja luo uusia ajatuksia.

Taiteen katharsiksen ihme voi tapahtua. Siinä kaikki tuska kirpoaa ja loputon työ on kannattanut. Kokemus on kaikkea rahaa arvokkaampi. Aina.

Kirjoittaja on tanssija-koreografi.