Eräs ystäväni sanoo, että yksi tärkeimmistä opeista kauppakorkeakoulussa oli tutkimusmetodologian luennolla jaettu viisaus: ”Sivusuunnasta katsottuna auto on kaksipyöräinen ajoneuvo.” On totta, että enimmäkseen me tosiaan näemme auton nimenomaan kaksipyöräisenä ajoneuvona. Itse asiassa vain harvoin me pystymme näkemään auton kaikkia neljää pyörää yhtä aikaa. Me näemme ne ainoastaan silloin, kun auto on nostettu ylös, ja katsomme sitä alapuolelta. Emme kuitenkaan ajattele auto olevan kaksipyöräinen ajoneuvo, sillä tietoisuus auton neljästä pyörästä on itsestäänselvä.

Me katsomme maailmaa väistämättä ensisijaisesti omasta näkökulmastamme. Jos auton tilalle keskustelun aiheeksi vaihtaa minkä tahansa monimutkaisen asian, me herkästi unohdamme, että harvoin mikään ilmiö näyttäytyy meille kokonaisena. Me saatamme kiihkeästi väittää, että näkemämme kaksi pyörää on koko totuus.

Filosofiassa, kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja elokuvassa on käytössä näkökulmaa tarkoittava termi point of view. Filosofiassa termiä avataan paitsi henkilökohtaisesta myös moraalisesta ja kulttuurisesta merkityksestä. Asiat näyttäytyvät meille tietynlaisina siksi, että me itse olemme tietynlaisia. Meillä on tietty etninen, emotionaalinen, sosiaalinen ja koulutuksellinen tausta, tietyt elämänarvot, tietty akuutti elämäntilanne, tietty temperamentti ja huumorintaju. Me näemme asiat tämän kaiken värittäminä.

Kirjallisuudessa point of view liittyy kerronnalliseen näkökulmaan ja termi avautuu moniin alamerkitystasoihin. Yksinkertaisimmillaan kyse on siitä, kuka on tarinan kertoja.

Elokuvassa point of view tarkoittaa puolestaan katseen suuntaa; kenen olkapäällä kamera tilanteessa sijaitsee; kuka katsoo. Kuvataiteessa point of view puolestaan liittyy perspektiiviin. Kohdetta katsotaan jostain tietystä paikasta ja olennaista on missä katsoja sijaitsee; mikä on esimerkiksi hänen etäisyytensä katseen kohteeseen.

Kaikissa eri merkityksissään point of view liittyy myös asemaan ja asenteeseen. Me katsomme maailmaa jostakin käsin. Asema on sekä maantieteellinen että yhteiskunnallinen sijainti. Me asumme jossakin paikassa maapallolla ja meillä on joku määrä valtaa meitä ympäröivään todellisuuteen. Valta tai sen puute vaikuttaa tunteisiimme. Niinpä asema vaikuttaa asenteeseen. Mielikuvissa kapinallinen asenne sijoitetaan usein valtarakenteen alempiin kerroksiin ja omahyväinen asenne ylempiin.

Kun pohdin omaa näkökulmaani maailmaan, ihmisiin ja ilmiöihin, välillä suren näkökulmani väistämätöntä kapeutta. Vaikka kuinka haluaisin nähdä ne kaikki ajoneuvon neljä rengasta yhtä aikaa, en voi seistä kuin yhdellä puolella ajoneuvoa kerrallaan. Minun näkökulmani on sidottu minuun. Sitä tosiasiaa, että näen maailman vain omin silmineni, ei muuta edes mikään määrä myötätuntoista asennetta.

”Kauneus on katsojan silmissä.” Kun muistin tämän sanonnan, ajattelin, että rajoittuneessa näkökulmassa voi olla jotain hyvääkin. Rakastuminen on siitä hyvä esimerkki. Kun rakastumme, kaikkien tapaamiemme ihmisten joukosta meille näytetään joku yksi, aivan kuin taivaallisen valonheittäjän kiilassa, erityislaatuisena. Se lieneekin elämän tärkein point of view.

Kirjoittaja on Turun Kaupunginteatterin dramaturgi.