Turkulainen rakennusmestari Seppo Muraja, 25, sai toisella yrittämällä jälleen nimiinsä kylmien vesien suksihiihdon maailmanennätyksen. Mies seisoi runsaat viisitoista tuntia vesisuksillaan Turun ja Ahvenanmaan saaristossa 27 solmun vauhdilla kiitäneen veneen perässä ja taittoi matkaa noin 680 kilometriä. Tämä oli yli 60 kilometriä parempi kuin ruotsalaisen insinööri Lars Dahlgrenin nimissä ollut entinen ennätys.

Muraja oli vuotta aikaisemmin saavuttanut myös maailmanennätyksen Paraisten saaristossa. Se oli silloin 352 kilometriä, mutta Dahlgren seisoi suksillaan sen jälkeen 618 kilometriä.

Salolainen Tango Pojat oli soitellut tanssimusiikkia jo 25 vuoden ajan. Pojat olivat perustaneet yhtyeen jatkosodan vielä riehuessa. Nimeä miettiessään he päättivät iskeä asian ytimeen, sillä tango oli kovassa suosiossa. Yhtyeen perustivat Niilo Alho ja Eero Hurme sekä Pauli Vuorio ja Ahti Kivi.

Alkuaikoina keikkamatkat tehtiin linja-autoilla, ja se oli joskus työlästä, sillä talvisin puukaasumoottori ei tahtonut jaksaa kiskoa autoa tukkeutuneella tiellä. Silloin kaikkien matkustajien piti mennä autoa työntämään. 1950-luvulla yhtye sai ensimmäiseksi omaksi autokseen A-mallin Fordin. ”Lähiseutujen tienvarsiyleisö osoitti näkyvää huomiota meidän matkanteollemme. Yleensä tuntui siltä, että kyllä Tango Poikien ”kaara” tunnettiin.”

Yleisön osastossa nimimerkki "Kukkia rakastava" oli huolissaan perunoistaan. Otsikolla Vähätkin vietiin, hän kirjoitti näin: ”Minulla oli Puutarhakadun sataman puoleisessa päässä sijaitsevan asuntoni pihassa kukkapenkki. Siinä oli myös kuusi perunanvartta kasvamassa. Viime lauantain vastaisena yönä tuo vähäinen perunasatoni oli viety. Maa pöyhitty, perunanmukulat otettu ja varret aseteltu kauniisti pystyyn paikalleen. Samoin monta vuotta kukkapenkissä ollut, kauniin kukan tehnyt ”vanhapoika” oli häipynyt varkaan mukana. Onpa alhainen mieli anastajalla.”

Kultaisessa Auringossa viikon verran esiintynyt laulaja Laila Kinnunen oli päässyt TS:n Riverin (Teuvo Joki) haastateltavaksi. Lazzarellan läpimurrosta oli kulunut jo aikaa liki vuosikymmenen verran. Toimittaja Joki luonnehti Lailaa juttunsa alussa näin: ”Lailaa ei tarvitse esitellä, eikä hänen menestyksekästä uraansa kertailla. Kaikki, jotka pitävät hyvästä äänestä, varmasta ja persoonallisesta esitystavasta, tuntevat hänet. Monet tähdenlennot ovat jättäneet hetkeksi valojuovan kotimaiselle iskelmätaivaalle. Laila on niitä harvoja meikäläisiä tyttöjä, jotka tunnetaan muuallakin hyvin ja jolla on vankkumaton asema kansan keskuudessa silloinkin, kun hänen ympärillään on hetken hiljaisempaa.”

Tässä vielä makupaloja Turun Sanomista 50 vuoden takaa:

”Vehmassalmen ajot 1.9.68. Päättäjäiset Kustavin Merimotellissa, jossa Teitä hauskuuttaa ”Kreivi” Pertti Ylermi Lindgren orkestereineen.” (Ilm. TS 28.8.1968).

”Suomen Tivoli avataan Kupittaalla jo tänään klo 17. Vapaa pääsy huvialueelle. Ilmainen elefanttiesitys. Tanssia joka ilta. ” (Ilm. TS 28.8.1968).

”Tanssihalli Valtatie Kakkonen, lauant. Mathews (20 – 21) senjälkeen Go-Go -tytöt Babys läpinäkyvissä puseroissa ja Jukka Salminen orkestereineen. Sunnuntaina koko kansan Humppa-Veikot ja Teijo Joutsela. Linja-autot kuten ennenkin.” (Ilm. TS 31.8.1968).

Jukka Saarinen

Kirjoittaja on toimittaja ja 1960-luvun nuori.