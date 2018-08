Turussa järjestetään tällä viikolla ensimmäinen Eurooppa-foorumi. Turun kaupunki sekä turkulaiset yliopistot ja niiden säätiöt ovat koonneet laajan valtakunnallisista, alueellisista ja paikallisista toimijoista koostuvan verkoston, joka yhteisvoimin on rakentanut tapahtumalle erittäin korkeatasoisen ohjelman. Konseptiltaan Eurooppa-asioihin keskittyvä foorumi sijoittuu Naantalin Kultaranta-keskustelujen ja Porin Suomi Areenan välimaastoon.

Haluamme käynnistää laaja-alaisen suomalaisen Eurooppa-vuoropuhelun ja tehdä Turusta sen pysyvän kehdon. Foorumi on loogista historiallista jatkoa sille Turussa 1980–1990-lukujen taitteessa alkaneelle keskustelulle, joka osaltaan johti Suomen EU-jäsenyyteen. Tapahtuma on myös suomalainen vastaus tänään Suomeen saapuvan Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kehotukseen käydä kansalaiskeskustelua Euroopan tulevaisuudesta.

Turkuun saapuu valtaosa suomalaisen Eurooppa-politiikan merkittävimmistä päätöksentekijöistä EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisesta pääministeri Juha Sipilään ja eduskunnan suuresta valiokunnasta europarlamentaarikkoihin. Poliitikkojen lisäksi paikalla on suuri määrä etu- ja kansalaisjärjestöjen, virkamieskunnan, elinkeinoelämän, akateemisen maailman ja median edustajia.

Foorumin tilaisuudet ovat yleisölle avoimia ja niitä voi seurata myös verkossa. Tarkempaa tietoa löytyy osoitteesta www.europeforum.fi. Sieltä löytyy myös Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen keskustelujen pohjaksi laatima ”10 kirjoitusta Euroopasta” -julkaisu, jossa luodataan Euroopan tämän hetken ja tulevaisuuden suurimpia haasteita.

Foorumin lähtökohtana on käydä mahdollisimman avointa keskustelua kriittisiä sävyjä kaihtamatta mutta rakentavasti. Tavoitteena on päästä yli integraatiokeskustelua vaivaavasta yksiulotteisuudesta ja osoittaa, että vaihtoehtojen ”enemmän Eurooppaa kaikessa” ja ”irti EU:sta” välissä on olemassa monia huomattavasti realistisempia tulevaisuusskenaarioita.

Brexitin jälkeisen EU:n on löydettävä uusi suunta sekä perusteltava olemassaolonsa aiempaa paremmin ja konkreettisemmin. Tätä ei voi enää lykätä, sillä kansalaisten näkökulmasta hapuilun ja epävarmuuden aika on jatkunut aivan liian pitkään.

Demokratiaa, ihmisoikeuksia sekä laillisuutta korostavaan yhteiseen arvopohjaan sitoutunut yhdentynyt Eurooppa on rauhanprojektina valtava historiallinen saavutus. Enää ei kuitenkaan voida linnoittautua pelkän hienon historian ja komeiden fraasien taakse. Onnistumisten ohella on kyettävä puhumaan myös epäonnistumisista ja virheistä.

Kaivataan kunnon debattia siitä, mitä EU tekee ja mitä sen tulisi tehdä. Missä asioissa tarvitaan enemmän integraatiota, missä taas vähemmän tai ei ollenkaan? Missä kulkee poliittisesti järkevin ja kansalaisille hyväksyttävin rajanveto EU:n päätösvallan ja kansallisen suvereniteetin välillä? Mitä tehdään, jos unionin liberaali oikeusvaltiokäsitys ja yksittäisen jäsenmaan demokraattinen vaalitulos ajautuvat törmäyskurssille?

Puhuttavaa riittää: talous- ja rahaliiton tulevaisuus, puolustusyhteistyö, rahoituskehykset, ulkorajavalvonta, turvapaikkapolitiikka, suhteet Yhdysvaltoihin ja Venäjään, kauppapolitiikka ja niin edespäin. Tervetuloa keskustelemaan!

Kirjoittaja on Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja.