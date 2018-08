”Milloin olet viimeksi nähnyt tähtitaivaan?”, kysyy tähtitieteen harrastajien yhdistys Ursa kampanjassaan ”Tuhannen tähden paikka”. Ei vain muutamaa himmeää tuijua katuvalojen välissä, vaan oikean tähtitaivaan, jota katsoessa melkein tuntee putoavansa ylös avaruuteen.

Tähtitaivas kuuluu kaikille, mutta sen näkeminen ei aina ole helppoa. Ursa kannustaa nyt ihmisiä etsimään ja ilmiantamaan oman paikkakuntansa parhaat paikat verkkosivujensa kartalle ja #tuhannentähdenpaikka-tägillä.

Turun seudulla Rymättylän Saloranta ja Paattisten lennokkikerhon kenttä on jo merkitty karttaan. Reippaimmille on tarjolla Suomen ladun ”Nuku yö ulkona” -tempaus 8.9. ja yötaivaan katselu makuupusseissa. Veneilijä voi kokeilla, löytyykö Jurmo pelkästään tähdistä suunnistamalla. Matkaa on sentään vain muutama kymmenen kilometriä, ei tuhansia kuten muinaisilla polynesialaisilla, joita tähdet johdattivat yli Tyynenmeren ulapan.

Ennen kelloja, kännyköitä ja paikantimia taivaan tunteminen saattoi olla kirjaimellisesti elämän ja kuoleman kysymys. Onko kevätkylvön aika tullut, koska aamu koittaa, missä suunnassa on leiri tai turvallinen satama? Vain vähäisiä rippeitä tuosta osaamisesta on säilynyt meidän päiviimme. Minua opetettiin vielä kansakoulussa katsomaan aika Otavasta, vanhan kansan taivaskellosta, mutta eipä tuo taida enää nykynuorilta sujua.

Myös taivaan tarinat ovat kadonneet. Kristinusko toi tullessaan uudet myytit, ja vain muutama muinaissuomalainen nimi jäi taivaalle: Otava, Linnunrata ja Seulaset. Nyt taivas on täynnä kreikkalaisia taruja ja arabialaisia nimiä, Orioneita ja Betelgeuzeja. On syytä yrittää säilyttää se vähä perinne, joka vielä on jäljellä tervehdyksenä esivanhemmiltamme.

Kirjailijaystäväni Lisbeth Landefort, hänen poikansa André ja minä olemme Lapin väen avustuksella tekemässä pientä kirjasta ja pelikortteja saamelaisten tähtitaivaasta. Kansanperinteen kerääjät Samuli Paulaharjusta alkaen ovat tallentaneet pohjoisen ikivanhaa muistitietoa, ja me yritämme siirtää sitä eteenpäin.

Yhtenä suurena apuna on ollut Uula. Enontekiön poika Johannes Kultima oli tietääkseni ensimmäinen saamelaistaustainen tähtitieteilijä Suomessa, kenties koko maailmassakin. Tuorlassa oppinsa saanut Uula siirtyi 1970-luvulla tutkijaksi Sodankylän Geofysiikan observatorioon. Varsinaisen työnsä ohella hän myös keräsi ja yhdisteli saamelaisia tarinoita tähtitaivaasta.

Lapin revontulien loisteessa eivät taivaalla kulje antiikin jumalat, vaan suuret metsästäjät Fávdna, Gállá ja Bážá apulaisineen ja koirineen. Meidän Otavamme ovat heidän jousiaan. Ja mitä saalista he jahtaavatkaan: yli puolen taivaankannen levittäytyvää suurta hirveä, Sarvvaa, jonka pakoon kiitävät sorkat tallovat eteläistä horisonttia ja jonka sarvet hipovat taivaanlakea. Jos metsästäjät joskus saavat hirven kaadettua, tulee maailmanloppu.

Sama tarina tunnetaan Siperian toisella laidalla ja Amerikan luoteisrannikon alkuperäiskansojen parissa. Jääkauden aikaiset metsästäjäheimot vaelsivat yhä uusille erämaille kertoen leirinuotioilla tarinaa suuresta taivaallisesta metsästyksestä heidän päittensä yläpuolella. Myytti voi olla peräisin yli kahdenkymmenentuhannen vuoden takaa.

Mene ulos, löydä yötaivas, näe ja kuule esivanhempiesi tarinoita.

Kirjoittaja on avaruustähtitieteen emeritusprofessori.