Rain Kooli: Sanan voimaa

George Orwell sen tiesi. Sota on rauhaa, vapaus on orjuutta, tietämättömyys on voimaa. Uuskieli väänsi 1984 -teoksen kuvitteellisen maailman asukkaiden aivot sikkaralle, kunnes ne pehmenivät. Sanojen merkityksiä hälventämällä ja hallitsemalla saatiin aikaiseksi täysin uusia miellesisältöjä, kunnes alkuperäiset olivat kokonaan unohtuneet.

Brittikirjailija ei toki ollut ensimmäinen, joka huomasi kielen mahdollisuudet laajojen kansanjoukkojen mielteiden, käsitysten ja asenteiden muokkauksessa. Yksi viime vuosisadan tunnetuimmista ja tehokkaimmista tämän alan tekijöistä oli muuan Joseph Goebbels, natsi-Saksan propagandaministeri.

Mutta ei jätetä "kunniaa" pelkästään natseille, vähintään yhtä tehokkaisiin suorituksiin pystyttiin rinnakkaisessa totalitaristisessa koneistossa Neuvostoliitossa, maolaisessa Kiinassa tai punakhmerien hallitsemassa Kamputseassa. Nykyistä Pohjois-Koreaa unohtamatta.

Laajemmin katsottuna merkitysopin hyödyntäminen ideologisen vaikuttamisen välineenä ei ole edes mikään viime vuosisadan ilmiö. 1900-luvulla se vain sai taakseen teollistuneen yhteiskunnan teknisen koneiston, mutta esimerkiksi retoriikkaa – jossa ensisijaista oli vakuuttavuus, ei totuus – pidettiin arvossa, opetettiin ja opeteltiin jo antiikin Kreikassa.

Sanoilla on siis merkitystä ja niiden merkityksiä pystytään menestyksekkäästi sorkkimaan. Se ei kuitenkaan tarkoita, että tietoiset ja tarkoitukselliset sananvalinnat palvelisivat aina valheita.

Suomessa ja etelänaapurissa Virossa puhutaan korostetusti puolustus- eikä sotavoimista. Viesti on huolellisesti valittu ja totuudenmukainen: vaikka aseistamme itsemme ja harjoittelemme taistelua varten, emme aio hyökätä kenenkään kimppuun.

Ajattelun muokkaaminen sanojen kautta onnistuu taivalta tekijältä niin helposti, koska kieli on niin vahvasti sidoksissa sisimpäämme, että reagoimme sanoihin lähes poikkeuksetta muutenkin kuin järkiperäisesti. Olemme siis muokkaukselle otollista maaperää, mutta myös protestoimme sitä vastaan herkästi.

Viime vuosina sekä Suomenlahden pohjois- että eteläpuolella on koettu useampikin sananvalintoihin liittyvä kiista. Helsingistä muistamme vaikkapa Oodi-kirjaston nimikamppailun, Virossa kohua ovat herättäneet suunnitelmat nimetä valtion sairausvakuutuskassa terveys- ja työttömyyskassa työkassaksi.

Yhtä jäin Virossa asuttujen vuosien varrella kuitenkin pohtimaan eikä kukaan pystynyt asiaa selittämään. Kun Viron itsenäisyys palautettiin eilen 27 vuotta sitten, sen yhteydessä puhuttiin korostetusti itsenäisyyden palauttamisesta.

Maailmalle haluttiin tehdä selväksi, että Viro ei ole koskaan vapaaehtoisesti luopunut vapaudestaan ja pysyi kansainvälisen oikeuden mukaan aina itsenäisenä. Mutta kun 20. elokuuta kohotettiin vuonna 1998 virallisten pyhäpäivien joukkoon, sen nimeksi tuli kuitenkin taasiseseisvumispäev eli uudelleenitsenäistymispäivä.

Se taas viestii ikään kuin siitä, että itsenäisyys oli välillä tiessään ja piti julistaa uudelleen.

Tuo on hyvä esimerkki siitä, että kun sananvalinnat otetaan osaksi viestintää, niissä on syytä olla johdonmukainen loppuun asti.

Kirjoittaja on suomenvirolainen toimittaja