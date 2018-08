Herkules

Juuri kun Turun kulttuurirannassa, Urheilupuiston ja Aurajoen välissä tehdään päätöstä Senaattikiinteistön hallinnoiman ja Suomen Valtion omistaman Herkules-tontin rakentamisesta asumiskäyttöön tuodaan keskusteluun uusi museo ja musiikkitalohanke. Kaavoitus on ikäänkuin pelattu pisteeseen, jossa Herkules-tonttia ei voi enää käyttää kulttuurirakentamiseen. Tontin sijainti edellyttäisi kuitenkin sen käyttöä ympäristöään- ja aiempaa suunnitelmaa kunnioittavasti. Alue on kaupungin tulevaisuussuunnitelmissa varattu kulttuurille.

Tosin Herkules-tontti on niin suuri ja kiinni puistossa ja muissa viheralueissa, että sille sopisi laajempi yhteiskäyttö. Sinne mahtuu niin museo, musiikkitalo kuin asuinrakentamistakin.



Kulttuurirakentamiselle ehdotettu Hämähäkkitontti on auttamattoman ahdas ja liikenteellisesti hankala.

Satamasta vapautuvat maa-alueet ovat Turun historiallisen linnan kupeessa. Aluetta olisi vihdoinkin mahdollisuus laajentaa puistomaisemmaksi. Museo saattaisi olla alueella omiaan.

Turku joutuu taas kerran käyttämään suurta harkintaa kauas kantavassa tulevaisuuden suunnittelussa. Päätökest eivät voi olla politiikan vaan järjen sanelemia.

